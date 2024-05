Budapesten már 137 éve, 1887 óta közlekednek a város képéhez szervesen hozzátartozó villamosok. Az elmúlt időszakban számos helyen új hálózatot alakítottak ki, vagy visszaépítették a korábban megszüntetett villamosvonalakat. Budapest egyébként a világ élvonalában van a villamosközlekedést illetően: Párizst, Prágát vagy Bécset is megelőzve a magyar fővárosban üzemel a világ legforgalmasabb hálózata, és itt közlekednek a világ leghosszabb egyterű villamosai is.

A főváros hálózatbővítést is tervez: a tervek szerint kétvágányúsíthatják a Török Flóris utcai szakaszt, a Topánka utcában pedig új vágányokat fektethetnek majd. A villamosok végállomása az elkészülő, az EU által finanszírozott tervek alapján a Topánka utca és a Helsinki út csomópontjának közelében helyezkedik majd el.

A fejlesztésnek köszönhetően Pesterzsébet sűrűn lakott központjából a jelenleginél gyorsabban és kényelmesebben lehet majd elérni a belvárost, illetve az M3-as metró vonalát is, hiszen így a 3-as villamos is hosszabb útvonalon, egészen a XX. kerület központjában található lakótelepig közlekedhetne. A projekt előkészítése során a későbbi hálózati fejlesztési tervek megvalósíthatóságát is szem előtt tartják: a pesterzsébeti Topánka utcai szakaszt úgy tervezik meg, hogy később akár Csepelig, majd – amennyiben új híd épül a Dunán – akár a XXII. kerületig közlekedhessenek a villamosok.

A pesterzsébeti fejlesztéssel párhuzamosan megépülhetnek a vágányok a 2-es villamos vágányaihoz kapcsolódva a Közvágóhídnál a Kvassay-áttörésnél is, így a jelenleginél rövidebb idő alatt tehetnék meg az utat a szerelvények Pesterzsébet és pesti belváros között.

Gyors és kényelmes közlekedést lehetővé tevő kötöttpályás kapcsolat valósulhat meg a belvároson keresztül Dél-Buda és Észak-Pest között, ha megépül az Újbuda–Újpest-villamostengely. Hamarosan elkezdődhet a projekt előkészítése és tervezése, amelynek előfeltétele a BKK által benyújtott, ezt a tervezési projektelemet is tartalmazó támogatási kérelem jóváhagyása; ezek az első lépések ahhoz, hogy visszatérhessenek a villamosok a Bajcsy-Zsilinszky útra és a Váci út déli részére.

Már az idén megérkeznek az első villamosok abból az 51 CAF-szerelvényből álló flottából, amelyeknek köszönhetően a jelenlegi 30-ról mintegy 40 százalékra növekedhet az alacsony padlós villamosok aránya Budapesten. Az akadálymentes, klímával felszerelt, a jelenkor elvárásainak mindenben eleget tevő járművek az eredetileg 2014-ben aláírt, majd a 2021 után újratárgyalt szerződés és az opciós lehívási lehetőség meghosszabbításának köszönhetően a jelenlegi piaci áraknál kedvezőbben érkeznek 2024 és 2026 között Budapestre.