Az autószállítás már évtizedekkel ezelőtt is fontos szerepet játszott. A Modern Talking által bereklámozott SL Mercedeseket valahogyan el kellett juttatni a szalonokba. Ezt a célt szolgálta a 1624 típusú autószállító, amelynek orrán szintén ott virított a háromágú csillag.

Ez a modell – pótkocsival együtt- akár 10 autó szállítására is alkalmas volt. A gyártó múzeumában azonban enélkül látható. Így összesen négy darab autó fér el rajta, ami körülbelül hat tonnányi rakományt jelent. Ezekből kettő igazi különlegesség. A Mercedes-Benz 230E é a 280E a 123-as modellsorozatból való és olyan állapotban vannak, mintha most gördültek volna le a gyártósorról. Éppen ezért tökéletesen látható, milyen preferenciákkal rendelkeztek akkoriban a márka kupé és szedán vásárlói.

A fedélzeten helyet kapott még egy 380 SEL és egy 500 SEC is, amelyek az S-osztályba tartoznak. Ikonikus alakká váltak a stuttgarti márka életében, csak úgy, mint az NG sorozatú teherautók, amelyeket 1973 és 1988 között gyártottak. Hajtásáról 12,8 literes, 240 lóerős (177 kW) dízelmotor gondoskodik, amelyet a fülke alá építettek be. Ennek köszönhetően a 1624-es típusú teherautó sokféle feladatra volt alkalmazható. Mai utódjának az Actros és az Atego tekinthető, de a maga idejében kiváló komfortot nyújtott és akár két ággyal is meg lehetett rendelni a fülkéjét.

A múzeumban féltve őrzött autószállító a függőleges oszlopokkal, keresztmerevítőkkel és rakodólapokkal rendkívül stabil látványt nyújt. De egyáltalán nem az örökkévalóságnak kell így pózolnia. A rakodóplatformok egyes elemei emelhetőek, süllyeszthetőek és dönthetőek. Erre a különböző méretű járművek két szinten történő rakodásához van szükség. A mai autószállítókban számos hidraulikus elem végzi ezeket a mozgásokat, amelyek egy tapasztalt kezelő számára gyerekjátéknak tűnhet.

Ez az autószállító már nagyon régen volt mozgásban, de kétség nem fér hozzá, hogy, ha megjelenne az utakon, akkor mindenki tátott szájjal nézné, hiszen olyan klasszikusokat cipel a hátán, amelyek biztosan megdobogtatják az oldtimer autók szerelmeseit.