A mai naptól fogva egy hidrogénbusz áll forgalomba Zalaegerszegen. Az utasok egészen május 3-ig tesztelhetik a Solaris Urbino 12 típusú üzemanyagcellás autóbuszt. A környezetbarát jármű egy demonstrációs mintaprojekt keretében érkezett a vármegye székhelyre, később még más magyar nagyvárosokban is megfordul majd.

Széles körű felhasználás

A 12 méter hosszú autóbuszon 29 ülő- és 58 állóhely áll rendelkezésre. Hajtásáról a ZF által gyártott AxTrax (korábbi nevén: AVE 130) típusú elektromos portáltengely gondoskodik, amely két darab, egyenként 125 kW teljesítményű vízhűtéses, aszinkron kerékagymotorral van ellátva. Az összesített teljesítmény 250 kW, vagyis körülbelül 340 lóerő, a kerekeken mérhető forgatónyomaték pedig mindkét oldalon 11 000 Nm, a kettős áttételnek köszönhetően.

Az 1220 kilogrammos tengelyt nemcsak hidrogéncellás, hanem akkumulátor-elektromos városi buszoknál is használják. Egyik fontos előnye, hogy nemcsak sztenderd ( 2550 mm), hanem akár keskenyebb városi buszoknál is alkalmazható ( max. 2300 mm). Érdekesség, hogy ezt az elektromos portáltengelyt használja a Mercedes-Benz eCitaro 2-es, de Optare és a New Flyer gyártmányokban is megtalálható.

A villanymotorok számára a 70 kW-os üzemanyagcella állítja elő a szükséges energiát. Ez az egység fordított elektrolízist használ, a hidrogén molekulák ugyanis egyesülnek az üzemanyagcellában található oxigénnel, amelynek során elektromos energia és némi vízpára keletkezik. A folyamathoz szükséges hidrogént a tetőre szerelt, összesen 1560 liter kapacitású hidrogéntartályokból kapja a főegység. Ezek összesen 36,8 kilogrammnyi hidrogént képesek eltárolni.

A busz „tankolását” a Volánbusz zalaegerszegi telephelyén végzik, a Messer Hungarogáz Kft-tól származó, megújuló erőforrásból előállított zöld hidrogénjével. A jármű egy feltöltéssel 350-400 kilométert képes megtenni.

Élen jár

A hidrogén hajtású buszaival a lengyel gyártó piacvezetőnek számít a maga szegmensében. A Solaris 44,5%-os piaci részesedésre tett szert az Urbino üzemanyagcellás változataival 2023-ban. Eddig Ausztriába, Franciaországba, Németországba, Hollandiába, Lengyelországba, Szlovákiába, Spanyolországba, Svájcba és Svédországba sikerült értékesíteni ilyen márkájú és hajtású buszokat. A márka kevesbb, mint egy évtized alatt legalább 24 európai városba, 200 darab hidrogéncellás buszt tudott eladni.

A siker idén is folytatódni látszik, mivel több nagyobb üzemeltető is emellett a típuscsalád mellett tette le a voksát. A Párizs-környéki Île-de-France Mobilités márciusban 22 darab Urbino 12-est vásárolt, amelyeket 2025-ig kell forgalomba helyezni. Az olaszországi Mantua hasonló feltételekkel 5 példányt vásárolt belőle nemrég. Frankfurt viszont a 18 méter hosszú, tehát a csuklós változatból vett 9 darabot április elején. Igaz, az ottani üzemeltető, a In-der-City-Bus GmbH már visszatérő vásárlónak számít, hiszen már rendelkezik 23 darab hidrogéncellás Urbino 12-essel.

Nem a német metropolisz az egyetlen, amely újból a Solaris hidrogén buszok mellett tette le a voksát. Köln márciusban ugyancsak 20 darab Urbinót vásárolt, amelyből 11 darab csuklós. A megrendelt példányokat 2025 első felében kell leszállítani. Jövő év elején így már 84 darabosra nőhet a kölni Solaris hidrogénbusz flotta.

A lengyel gyártó úgy számol, hogy 2024 és 2026 között 600 darab hidrogén buszt kell legyártania a jelenlegi megrendelések alapján.