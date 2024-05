Jól megfértek szerdán egymás mellett a szocialista blokk egykori népautói, valamint a benzinfaló amerikai óriásverdák. A fényesre polírozott oldtimereket a Hősök terén lehetett megcsodálni május elseje alkalmából. Egyórás mustra után pedig a járművek átvonultak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) épületéhez, a Északi Járműjavító néhai Dízelcsarnokához.

A Városligetből több mint 250 darab veterán jármű kelt útra a tavaszi napsütésben. A menetben számos különleges példány is akadt, amelyek mágnesként vonzották a szemeket. Ezek közé tartozott egy 1974-es Citroen DS – amit méltán hívtak “Istennőnek”, egy 1947-es GAZ-M-20 Pobeda, amit idehaza taxiként használtak, de a néhai ÁVH flottájában is megtalálható volt. A felvonulást a Közlekedési Múzeum szervezte, amelynek főigazgatója, dr. Schneller Domonkos is részt vett a rendezvényen egy 1968-as BMW R60/2 típusú motorkerékpáron ülve.

128 éves automobil járt Budapesten
"Go Trabi, go!"
A múzeum 311-esét is meg lehetett tekinteni.
Egy Willys Jeep által inspirált Fiat Campagnola terepjáró, amelynek gyártása 1951-ben indult.
Igaz ritkaság: 1896-ban épített Panhard & Levassor autómobil, ami még lényegében egy motoros hintó volt.
1973-as gyártású Ford LTD.
1949-ben indult ennek az IFA F9-es autó modellnek a gyártása.
A VW Bogár mai napig kultikus népszerűségnek örvend.
Aki volt katona, az bizonyára vezethetett is ilyen UAZ-t anno.
Puttonyos Peugeot? Ez a 205 XAD.
Egy rózsaszín Trabi műszerfala.

A felvonulók között olyan járműcsodák tették még tiszteletüket, mint egy 1916-os Indian PowerPlus motorkerékpár, vagy az 1913-as Studebaker nyitott személygépkocsi, egy 1929-es Mercedes Benz Nürburg személygépkocsi. De látható volt Lukács Ottó 1929-es magyar Méray Jap 600-as motorkerékpárja, amellyel tavaly 6000 km-es túrát teljesített Amerikában. Nem volt hiány a Trabantokból, valamint az olyan ikonikus VW modellekből sem, mint a Bogár vagy a Bulli.

Az esemény lezárásaként több jármű tulajdonosa is díjat vehetett át. A felvonulás legrégebbi résztvevőjének járó elismerést egy 1896-os Panhard & Levassor gépjármű kapta. Ez tulajdonképpen idősebbnek számít a maga 128 évével, mint a Közlekedési Múzeum. A közönségkedvenc díjat pedig a Kaáli Autó-Motor Múzeum 1973-as Lamborghini Espadájának tulajdonosa vehette át.