Az uniós döntés, amely új szabályokat adott a kamionok méretére vonatkozóan, komoly hatással volt az európai nyerges vontatókra, mert a gyártók ennek hatására egyre inkább igyekeznek kihasználni a fülkeméret növeléséből fakadó előnyöket. A Volvo – a DAF-fal ellentétben – nem a kabin alapterületét növelte meg, hanem áramvonalasabbá tette az FH típusú nehéz kategóriás vontatóit. Így született meg az Aero, amely meglepő módon egyelőre nem váltja a távolsági áruszállításra fejlesztett modelleket, hanem lényegében kiegészíti azokat.

Vagyis a Volvo Aero érkezésével nem vonul nyugdíjba a korábbi FH és FH16-os generáció. A megrendelők továbbra is dönthetnek az aerodinamikai tuninggal nem rendelkező vontatók és tehergépkocsik mellett. Persze, felmerül a kérdés, mit is hozott konyhára, hogy áramvonalasabbá tették a Volvókat? Nos erre Görögországban kerestük a választ egy nemzetközi sajtóteszt keretében.

Szaloniki ideális választás, hiszen a 20. század elején a kereskedelem keleti kapujává vált és még most is hatalmas kikötővel büszkélkedhet. A 2339 évvel ezelőtt alapított város ma fontos szerepet tölt be az áruszállításban, hiszen a Görögországba érkező nyugati importárukat itt teszik le és itt rakodják át görög kamionokba. A városnak magyar vonatkozása is van, Szalonikiben állt forgalomba nemrég több, egykoron Budapesten szolgált Mercedes-Benz Citaro 2-es busz.

Biztonságosabb és gömbölyűbb vontatók a Volvótól 1 /20 Könnyen azonosítható, friss dizájn. Könnyen azonosítható, friss dizájn. Fotó megosztása: 2 /20 Kényelmes vezetési pozíció vehető fel a Volvo FH Aeróban. Kényelmes vezetési pozíció vehető fel a Volvo FH Aeróban. Fotó megosztása: 3 /20 Piros ikon figyelmeztet akkor, ha veszélyes lenne a sávváltás, mert jármű tartózkodik a holttérben. Piros ikon figyelmeztet akkor, ha veszélyes lenne a sávváltás, mert jármű tartózkodik a holttérben. Fotó megosztása: 5 /20 Jól eltalálták a teszflotta színeit. Jól eltalálták a teszflotta színeit. Fotó megosztása: 6 /20 Erős ellenfényben is jól látszik a kijelző. Erős ellenfényben is jól látszik a kijelző. Fotó megosztása: 7 /20 Pihen az FH16 780-as. Pihen az FH16 780-as. Fotó megosztása: 9 /20 Fel sem tűnik, hogy nincs már hagyományos visszapillantója. Fel sem tűnik, hogy nincs már hagyományos visszapillantója. Fotó megosztása: 10 /20 Alagútban hasít Európa legerősebb kamionja. Alagútban hasít Európa legerősebb kamionja. Fotó megosztása: 11 /20 A Volvo FM 500-as is már külső kamerákkal vett részt a teszten. A Volvo FM 500-as is már külső kamerákkal vett részt a teszten. Fotó megosztása: 13 /20 Egy budapesi Citaro Szaloniki utcáin. Egy budapesi Citaro Szaloniki utcáin. Fotó megosztása: 14 /20 A digitális visszapillantó tükör rossz fényviszonyok esetén is kiváló képet nyújt. A digitális visszapillantó tükör rossz fényviszonyok esetén is kiváló képet nyújt. Fotó megosztása: 15 /20 Behajthatók a külső kamerák. Behajthatók a külső kamerák. Fotó megosztása: 17 /20 Az FH is megkapta az Aero dizájnt. Az FH is megkapta az Aero dizájnt. Fotó megosztása: 18 /20 Megújult a logó is, amely nemcsak kívül, de belül is hangsúlyosabb lett. Megújult a logó is, amely nemcsak kívül, de belül is hangsúlyosabb lett. Fotó megosztása: 19 /20 Az FH16 780-asnak jól áll a fekete szín. Az FH16 780-asnak jól áll a fekete szín. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

A görög történelem után érdemes egy kicsit a svéd járműtörténet felé venni az irányt. Sokakban merülhet fel ugyanis, hogy ugyan, mi az a Volvo Aero? Nos, a modellváltozatnak semmi köze a Saab Aeróhoz, de hogy biztosra menjenek, a göteborgi gyártó ügyvédjei azért lecsekkolták, hogy futhat-e így az újításuk. A jogi próbát kiállta a dolog és január végén le is leplezték az újdonságot, amely korántsem annyira megosztó, mint amennyire elsőre féltek tőle. Sőt. Ez a forma kezdete lehet a Volvo új dizájnkorszakának is.

Minden haszonjárműgyártó igyekszik úgy újat alkotni, hogy az egy kicsit a régi formavilághoz is kötődjön. Az Aerónál ez maximálisan érvényesült. Paradoxon viszont, hogy plusz 24 centiméter szemből nézve szinte észre sem vehető rajta. Holott nagyon is fontos szerepet tölt be, mert jelentősen javítja az FH aerodinamikai teljesítményét. A homlokfal „nyújtása” leginkább akkor tűnik fel, amikor a lépcső vontató sarkánál áll az ember.

Sőt, a hűtőmaszk lehajtásával még látványosabbá válik az új dizájn. Az erős és masszív formára le is lehet ülni, mert strapabíró. Pohártartó is került rá, hogy a kamionparkolóban el lehessen fogyasztani egy kávét békés körülmények között a kollégákkal. A hűtőmaszk lehajtása után pontosan látható, hogy egyébként minden gépészeti elem maradt a helyén. Még a hűtő is.

A homlokfal megnyújtása a korábban bemutatott aerodinamikai fejlesztésekkel (szűkebb sárvédőívek, a fülke elején lévő osztott vonalak tömítései és a fellépő zárása) együtt 5 százalékkal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást eredményezhet a „hagyományos” FH-hoz képest.

A gömbölydedebb frontrészhez tökéletesen passzolnak a fülkék sarkain lévő kis szarvacskák, amelyek a hagyományos visszapillantó tükröket helyettesítendő külső kamerarendszer házai. A gömbölydedebb orr-rész valamennyi FH kabinnál – alacsony hálófülkés, hálófülkés, Globetrotter, Globetrotter XL és XXL – elérhető.

Belső

A belső terén nem jegyezhető fel komoly változás az Aerónál, mert a Volvo Trucks tulajdonképpen folyamatosan, évről évre fejleszti a dizájnt. A Volvo FH Aero hat különböző belső felszereltségi szinttel készül. A megrendelők vinil- és szövetkárpitozással, csak szövetkárpitozással vagy plüsskárpitozással (Progressive) is kérhetik a belsőt. A bőrborításokat kedvelők pedig háromféle (Robust, Dynamic és Progressive) stílusú bőrkárpitozás közül választhatnak. Az FH16 Aerónál viszont alap a bőrborítás. Nem véletlenül, hiszen ő a csúcs a választékban.

Közös elem a belsőkben a kormánykeréken megjelenő új Volvo Iron Mark, ami a krómszerű szélekkel elegánsabbá teszi a kormánykereket. Specifikációtól függően 450 vagy 550 milliméter átmérőjű kormánykerekekből lehet választani.

Ha a sofőrnek pihenni támad kedve, akkor az FH-ban két méter hosszú ágyon nyúlhat el. Ez alapból 74 centiméter széles, de akad olyan, ami 88 centiméteresre bővíthető. A csúcsot a Globetrotter XXL fülkéje jelenti, amelyben 2,13 méter hosszú ágy áll rendelkezésre. A felső ágy 1,9 méter hosszú és 60 vagy 70 centiméter széles. Dönthető kivitelű fejtámlával is készülhet. Ha valaki nem tart rá igényt, mert mondjuk a vontató sohasem menne négykezesben, akkor helyére esztétikus, belső világítással ellátott tárolószekrény is rendelhető.

A személyes holmikat azonban enélkül is könnyedén elpakolhatjuk az FH-ban. A szélvédő felett négy rekesszel és két nagy méretű tárolóval ellátott szekrény áll rendelkezésre. Az egyik tárolóba akár Volvo-felirattal ellátott mikrohullámú sütő is kerülhet. A holmik elrejtésére még kiválóan alkalmas az ágy alatt található két darab kihúzható fiók, amelyek összesen 130 literesek.

Ezenkívül két kisebb tárolót alakítottak ki az ágy matraca alatt a lábrésznél (10 liter) és a fejrésznél (15 liter), az ágy lábánál pedig egy PET-palack számára kialakított tartót találunk. A szerszámok, egyéb felszerelések tárolására két külső, egyenként 30 literes rekesz szolgál a kerekek fölött, a fülke oldalában.

Technika

A Volvo FH Aero hajtásláncán látszik igazán, hogy változó világot élünk. A dízelmotor mellett számos hajtásláncopció elérhető (gáz, elektromos), amelyek dominánssá válhatnak a jövőben. A D13-as jelzésű dízelüzeműekből négyféle teljesítményszintű érhető el, így 420, 460, 500, 540 lóerős változatok.

A Volvo Aero nemcsak nagyobb fülkét jelent, de az uniós piac legerősebb teherautójának, az FH16 780-as megjelenését is eredményezte. Ez az új 780 lóerős D17 típusú motornak köszönhető, amely szabad szemmel is hatalmasnak tűnik a D13 típusú erőforrásokhoz képest. A hathengeres, 17 300 köbcentiméteres motor elérhető 600 és 700 lóerős változatban is.

Értelemszerűen a 780 lóerős változat esetén a nyomaték is nagyobb, 3800 Nm nyomaték leadására képes 1008–1400 percenkénti fordulatszám mellett. Ezzel a dízelmotorral 10 lóerővel és 100 Nm-es nyomatékkal sikerült lekörözni a másik svéd versenytársat.

A fentiekhez képest az elektromos Volvo FH 450–666 lóerős teljesítménnyel készülhet, hatótávolsága pedig a maximális, 540 kWh kapacitású akkumulátorcsomag esetén 300 kilométer is lehet. A gázüzemű változat hajtásáról G13-as, hathengeres motor gondoskodik, amely 420, 460 és 500 lóerős teljesítményszinteken érhető el. A nyomaték terén hasonló értékeket tud felvonultatni, mint a dízelváltozat, hiszen míg mondjuk az 500 lóerős D13-as motor 2500, addig az ugyanilyen teljesítményű G13-as motor 2550 Nm-t tud leadni 980–1404 percenkénti fordulatszám mellett.

Az erőforrásokhoz alapesetben 12 fokozatú, automatizált fokozatváltási rendszerrel ellátott I-Shift sebességváltó csatlakozik. Ez kompakt retarderrel, mellékhajtóművel, olajhűtővel és vészhelyzeti kormányrásegítő szivattyúval egyaránt rendelhető. Mindemellett az egység extra rövid kúszófokozatokkal és több hátrameneti fokozattal is kérhető.

A hajtásrendszert érintő változás, hogy az Aero új váltószoftvereket kapott, emellett a Volvo domborzatkövető tempomatja, az I-See is frissítéseken esett át. Nemcsak a terepet ismeri és reagál rá, hanem számításba veszi a kanyarokat és körforgalmakat is. Ezeket olyan tempóban közelíti meg a szerelvény, hogy azokat hatékonyan és biztonságosan be tudja venni.

Vezetés

A tesztvezetésen négy különböző Volvo vontatót lehetett kipróbálni nagyjából 80-100 kilométeres autópályás tesztútvonalakon. Így sikerült megtapasztalni, hogyan dolgoznak az újdonságok az FH Aero Electric, az FH Aero 460 TC-ben, az FH16 780-ban, valamint az FM 500-asban.

Valamennyi említett tesztmodellen szerepelt a Volvo új, külső a kamerarendszere. Menürendszere egyszerű, vezetés előtt a sofőr teljesen a saját igényeire szabhatja a beállításokat. Javasolt is bekalibrálni, hogy hol van a félpótkocsi vége, mert a rendszer ehhez fog számolni számos dolgot, például azt is, hogy biztonságos-e a sávváltás vagy sem. A fejlesztés akár a hagyományosnál hosszabb, akár 32 méter hosszú szerelvényekre is optimalizálható.

A két belső kijelző mérete szándékosan tér el. A vezetőhöz közelebb lévő a kisebb, míg a távolabb, a jobb oldali A oszlopon lévő nagyobb. A felbontásban nincs különbség, mindkettő egyformán kontrasztos képet ad, még akkor is, ha hátulról éri a fény a vontatót. Kétféle üzemmód közül lehet választani, van nappali és éjszakai, utóbbi automatikusan bekapcsol, ha például egy alagúton megy keresztül a kamion.

A gépjárművezetők nemcsak ennek, hanem az új Volvo Pilot Assistnak is hasznát fogják venni, amelyet több alkalommal tesztelhettünk a görög autópályákon. A fejlesztés a kormányzásban, valamint az aktuális sebesség terén ad támogatást. Egyfelől aktív kormányzással segít a sávban tartani a teherautót, másfelől pedig az asszisztens automatikusan az előtte haladó járműhöz igazítja a kamion sebességét.

Ezen túlmenően az aktív sávtartó automatikusan figyelmeztetést küld a sofőrnek, ha az nem figyel a kormányzásra. Amennyiben a gépjárművezető nem helyezi vissza a kezét a kormányra, abban az esetben 30 másodperc után a hang- és vizuális figyelmeztetések után elkezdi a szerelvényt lassítani az automatika. Az elakadásjelző automatikusan aktiválódik és a kamion addig lassul, amíg meg nem áll. Ez fontos segítség lehet a rosszullét vagy elalvás miatt bekövetkező balesetek megelőzésére.

A vezetést olyan funkciók teszik még biztonságossá, mint például a távolságérzékelő, amely a szélvédő alján pirosan kezd el pulzálni, ha 30 méterre csökken a követési távolság az előttünk haladó jármű és a saját kamionunk között.

A Volvo dinamikus kormányzása elképesztően kényelmessé teszi ezen szerelvények vezetését. Még Európa legerősebb vontatóját, az FH16 780-ast is erőkifejtés nélkül, kényelmesen lehetett kormányozni a görög sztrádán. A bivalyerős motornak érezhetően meg sem kottyant a 37 tonna össztömeg. Lazán kapaszkodott fel az emelkedőkön, mintha meggurították volna. Alacsony fordulatszámon dolgozik, egy enyhébb emelkedőn például 11 fokozatban 1100-at fordult percenként a főtengely.

Ehhez hasonló erőt és nyomatékot leginkább az FH Aero Electric képvisel, amely a görög tesztúton bebizonyította, hogy autópályán is lehet vele menni. Induláskor 282 kilométeres hatótávot mutatott a műszeregység, ami 67 százalékos töltöttséget jelentett. Így utána nyilván gond nélkül meg lehetett vele tenni egy 94 kilométeres szakaszt.

A modell fejlett energia-visszanyerő rendszerrel rendelkezik. A fedélzeti komputer szerint ugyanis 3247,9 kilométernyi út alatt összesen 6097 kWh áramot fogyasztott és 751 kWh-nyi áramot termelt. Vagyis legalább egyszeri akkutöltésre való energiát össze lehetett így gyűjteni.

Összegzés

A Volvo Trucks Aero most még egy mellékhajtásnak tűnik, de könnyen lehet, hogy idővel ez a változat lesz domináns a modellkínálatban. Mivel a svéd márka sokféle igényt próbál kielégíteni, így a korábbi dizájnnal készülő FH modellek is gyártásban maradnak. Nyilván van egy pár ezer eurós felára az Aero dizájn és technikai csomagnak, de a gyártó szerint ez egy-két év alatt megtérülhet. A modellváltozat már kapható a magyar piacon.