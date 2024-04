A Cybertruck is sokat csúszott, de a Tesla igazi állatorvosi lova a Tesla Semi, a kamion, ami hosszú évek óta inkább erős ígéret, mint valódi termék, és ezt most a Pepsi a saját bőrén tapasztalja. A távolsági áruszállításra szánt nyerges vontatót 2017-ben mutatták be és akkor eleinte azt kommunikálták, hogy 2019-ben már elindulhat a szériagyártása. Ezzel sikerült egészen 2022-ig csúszni, amikor a Pepsi megkapta az első példányokat. Összesen százat rendeltek, az UPS pedig 125 darabot, a Wal-Mart, a FedEx pedig még ennyit sem, ők még mindig várakoznak.

A helyzet azért is furcsa, mert a Tesla épített már száz darabot a teherautóból, de azokat megtartotta magának, ezek szállítják az akkumulátor csomagokat Sparks-ból a nevadai üzemből a Tesla másik gyárába Kaliforniába Fremontba.

Rejtély miért nem döntöttek a több millió dolláros szerződésben foglalt flotta kiszállításáról, ami 2019 óta késik. 2022-ben még sokkal optimistábban nyilatkozott a cég feje, Elon Musk, akkori ígérete szerint a cél 50 000 Semi legyártása lett volna 2024-re. Az eddigi megrendelők pedig kezdenek kihátrálni a szerződésekből, és a konkurencia elérhető, szintén elektromos modelljeit ( BYD, Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Nikola) rendelik inkább.

Tesla Semi

A 8-as osztályú, 36 tonnás Tesla Semi 480 és 800 kilométeres hatótávval rendelkezhet, a Tesla állítása szerint a Semi teljesen megrakodva is képes 100 km/óra körüli tempóra gyorsulni 20 másodperc alatt, majd emelkedőkön is tartani ezt a sebességet.