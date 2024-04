A karbon lábnyom, valamint az üzemanyag-fogyasztás csökkentése a városközi autóbuszoknál is új szintre lépett. A Iveco Bus egy olyan megoldással rukkolt elő, ami azoknak is vonzó lehet, akik még továbbra is a dízelben hisznek.

A Crossway Hibrid impozáns autóbusz. A csinos és kecses megjelenés azonban izgalmas műszaki megoldást rejt. A normál padlós jármű hajtásrendszere egy Cursor 9-es dízelmotor, valamint egy 35 kW csúcsteljesítménnyel rendelkező villanymotor munkáját kombinálja. A nyomatékot pedig egy Voith DIWA NXT váltó viszi el a kerekekhez. Az elektromotor indítóként, illetve generátorként funkcionál, hogy a lassítási és fékezési fázisok során felhalmozott mozgási energiát a tetőre szerelt LTO-akkumulátorba (48 V) nyerje vissza.

A gyártó szerint a hibrid hajtásrendszerrel szerelt Crossway jelentős üzemanyag-megtakarítást, ezáltal pedig szignifikáns károsanyag-kibocsátást tesz lehetővé egy hagyományos hajtással ellátott társához képest. Az XTL (X-To-Liquid) üzemanyag használatával (lásd a keretest) még kisebb CO2-kibocsátás érhető el.

XTL Az XTL egy olyan típusú paraffinos dízel üzemanyag, amelyet megújuló vagy fosszilis eredetű hulladék anyagból gyártanak szintézissel vagy hidrogénezéssel és aminek végterméke nagyon hasonló a hagyományos fosszilis alapú dízel gázolajéhoz. Az XTL-re vonatkozó CEN szabvány az EN-15940 szabvány. Az XTL semmilyen arányban nem tartalmaz fosszilis eredetű dízelt, vagy FAME-t.

A Crossway Hybrid új homlok- és hátfal dizájnnal készül, emellett fel van szerelve a 2024 júliusában kötelezővé váló vezetésbiztonsági rendszerekkel is. Az autóbusz háromféle – 10,8, 12 és 13 méter – hosszúságban – készül Pop és Line felszereltségben.

A modellt a csehországi in Vysoké Myto-ban szerelik össze. Az első szériagyártású változatok várhatóan ez év júliusában gördülnek le a gyártószalagról. Várhatóan spanyolországi üzemeltetőkhöz kerülnek majd.

A Crossway népszerű típusnak számít, bemutatása óta már több mint 65 ezer darab készült belőle. Nem ez az első ilyen alternatív hajtású változat belőle, hiszen már sűrített földgázzal (CNG) hajtott változatok is rendelkezésre állnak, de az Iveco CNG-hibrid hajtású variánst is kínál ebből a típusból.