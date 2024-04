Tovább folytatódik az önvezető Karsan e-Atak midibusz tesztje Európában. Az újdonság ezúttal a finnországi Tamperében vendégeskedik, ahol várhatóan a helyi közlekedésben próbát tesznek majd vele.

A 8 méter hosszú elektromos busz 4-es szintű önvezetésre képes. Ez azt jelenti, hogy bár a sofőr a helyén ül, egyáltalán nem kell a kormányzással vagy a pedálokkal foglalkoznia. Sőt, a gépjárművezetőnek nem szükséges átvennie az irányítást sem egyes helyzetekben. Az autóbusz a norvég Vy Groupnak köszönhetően került Finnországba, amely korábban együttműködési megállapodást írt alá a Karsan önvezető buszok skandináviai értékesítéséről. (A norvég szál nem a véletlen műve, Stavangerben ugyanis már 2022 óta használnak ilyen buszt.)

Az önvezető e-Atak korábban már az Egyesült Államokban is járt, mert a Michigani Állami Egyetemen is tesztelték. Ha hinni lehet a gyártó által közölt adatoknak, akkor ez az önvezető busz az elmúlt másfél évben legalább 25 ezer utast szállított. Ebben valószínűleg benne van a tavalyi Busworld is, amelyen napokig szállította a kiállításra látogatókat.

Tamperében várhatóan egy 5,8 kilométeres útvonalon fog közlekedni és legalább 17 megállóban kell majd megállnia ahhoz, hogy lehetővé tegye az utasok fel- és leszállását. A busz maximum 40 kilométer/órás sebességgel közlekedhet nappal és éjszaka, de már ez is valami. Komolyabb tempó, mint amit korábban az önvezető midibuszoknak „megengedtek”.

Nem Finnország az egyetlen, ahol hamarosan találkozhatnak az utasok ilyen önvezető busszal. A rotterdami repülőtér ugyanis két ilyen buszt is rendelt, amelyek várhatóan novemberben állnak forgalomba. Az önvezető Karsanok Meijersplein metróállomás és a repülőtér között fogják szállítani az utasokat. Ez egy 5 kilométeres viszonylat, vagyis a hosszát tekintve szinte megegyezik a finnekével.

Az e-Atak népszerűségének minden bizonnyal jót tett, hogy februárban önvezető üzemmódban átment egy 800 méter hosszú alagúton, Stavangerben.