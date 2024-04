A Renault Trucks idén ünnepli 130 éves fennállását. Ebből az alkalomból több meglepetés is várható a francia gyártó háza táján. Az egyiket már be is jelentették.

A cég az évforduló kapcsán nem a múlt fontosabb mérföldköveit, hanem a jelenlegi kínálatot helyezi előtérbe. Ezzel összhangban úgy döntött, hogy útjára indít egy Renault E-Tech T típusú vontatót, hogy közelebb hozza az elektromobilitást az üzemeltetőkhöz.

Az ötlet igazi kuriózum, ez lesz ugyanis az első elektromos teherautó, amely európai turnéra indul. Az érdeklődők várhatóan április és július között találkozhatnak vele összesen hét európai országban, legalább 60 megállóhelyen. A tervek szerint a Renault E-Tech T vontató a turné alatt legalább 10 ezer kilométert fog megtenni.

Az újdonság különlegessége a Dimanond Echo fényezés, amely olyan hatást kelt, mintha a vontató sötétben foszforeszkálna. A Lumilor technológián alapuló, a Demon Paint által alkalmazott festék ugyanis elektromos inger hatására világít. Ez a jelenség „elektrolumineszcencia” néven ismert, ami azt jelenti, hogy egy anyag fényt bocsát ki elektromos áram vagy mező hatására.

Nem kell tehát felkapcsolni a lámáit az éjszakában, ha a láthatóvá kívánják tenni mondjuk egy kamionparkolóban. Az E-Tech T Dimanond Echo tehát olyan jármű lesz, ami éjjel-nappal vonzani fogja a tekinteteket.

Az E-Tech T modell vontatóként 4×2-es és 6×2-es változatban készülhet, egy feltöltéssel pedig maximális akkumulátor kapacitás esetén 500 kilométert tud megtenni a gyári adatok szerint. 250 kW teljesítményű DC-töltővel 2,5 óra alatt feltölthető, vagyis egy nap akár ezer kilométert is meg lehet vele tenni egy közbenső töltés beiktatásával.