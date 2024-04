Minimális mennyiséggel ugyan, de tovább folytatódhat a Zöld Busz Program. Ennek köszönhetően a Volánbusz további 20 darab elektromos autóbuszt állíthat forgalomba a jövőben. A HUMDA Zrt. támogatásával a magyar állami szolgáltató a 25 ezer fő alatti településeken frissítheti a flottáját elektromos buszokkal.

A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén Balatonfüredre három, Hajdúszoboszlóra egy, Komáromba kettő, Komlóra hat, Tatára öt, Várpalotára pedig három villany hajtású szóló autóbusz érkezhet. A kerekesszékes utasok szállítására is alkalmas járművek várhatóan 300 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek majd a Volánbusz szerint.

A mai kor elvárásainak megfelelően nemcsak fűtő-, hanem légkondicionáló berendezéssel is felszerelik azokat. Fedélzetükön utastájékoztató berendezések, valamint az utasok biztonságát szolgáló kamerarendszer is lesz. Emellett utasszámlálóval is ellátják őket. Az autóbuszok energia ellátását az MVM Mobiliti Kft. és a Volánbusz közös vállalata, a Mobiliti Volánbusz Kft. által telepített nagy teljesítményű töltőberendezések fogják biztosítani, a települések műszaki telephelyén vagy buszállomásán.

A több mint 4,6 milliárd forint értékű fejlesztés során a buszok beszerzése 100 százalékos, a töltő-infrastruktúra kiépítése 80 százalékos támogatással valósulhat meg. A húsz darab autóbuszra vonatkozó szerződéskötésre várhatóan még idén nyáron sor kerülhet.

A Volánbusznál jelenleg 102 darabos elektromos-hajtasú buszflotta van forgalomban. Ezek nagy része BYD K9 (50 db) és Mercedes-Benz eCitaro (40db) típusú autóbusz, de megtalálható még az állományban 12 darab Ikarus 120e típusú villanybusz is.