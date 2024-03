A Volvo Group és a Renault Group megszerezte az összes szükséges hatósági engedélyt egy vegyesvállalat alapításához – adta hírül az Eletrive.com. Az új cég „Flexis SAS” néven jöhet létre és elsődleges célja a következő generációs, teljesen elektromos kishaszonjárművek fejlesztése.

Az együttműködésbe a Renault egy teljesen elektromos platform (SDV) fejlesztéséhez és gyártáshoz szükséges know how-t adja bele. A Volvo pedig a professzionális logisztikai cégekből álló ügyfélbázisát, valamint az üzemidő- és termelékenységi szolgáltatások terén szerzett tapasztalatait biztosítja.

A Flexis SAS várhatóan egy teljesen új, könnyű teherbírású haszonjármű-családot vezet be, amelynek első példánya két éven belül bemutatkozhat. A minél kedvezőbb vételár és a hasznos teherbírás egyensúlyának megteremtése érdekében a járművek többféle akkumulátor-csomaggal is rendelhetők lesznek. 800 voltos elektromos rendszerük révén pedig gyors töltésre is alkalmasak lehetnek. A leendő üzemeltetők várhatóan többféle karosszéria típus közül választhatnak. Az ígéretek szerint az újdonságok legalább 30 százalékkal lesznek képesek majd csökkenteni a flottaüzemeltetők költségeit.

A két cég még 2023. október 6-án írt alá kötelező érvényű, vegyesvállalat létrehozására szolgáló megállapodást. Az új cég székhelye Franciaországban lesz és a két márka arra számít, hogy idővel újabb befektetők – például a francia szállítmányozási és logisztikai vállalat, a CMA GCM – is megjelennek a cégben. Addig is a Volvo és a Renault legalább 300 millió eurót tervez beruházni a következő három évben. Amennyiben komolynak mutatkozik a CMA GCM érdeklődése, abban az esetben további 120 milliós tőkeinjekció érkezhet a céghez.

A Flexis SAS úgy számol, hogy az évtized végére megháromszorozódik az európai elektromos furgon piac. Vagyis bőven lesz számukra tér a kibontakozáshoz.