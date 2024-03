Megállapodást kötött a Volvo kínai anyacége, a Geely tulajdonában lévő Farizon haszonjárműveinek kizárólagos forgalmazásáról az AutoWallis Csoport. Ennek értelmében a cég nyolc országban, Magyarországon kívül Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában fogja értékesíteni a márka új energiára épülő nehéz és könnyű haszonjárműveit, valamint autóbuszait.

A 2016-ban alapított Farizon a zöld, nulla károsanyag-kibocsátású közlekedés támogatására törekszik, ehhez saját hajtásrendszereket is fejlesztett. A világ első M100 metanolhajtású nehéz teherautója is a Geely égisze alá tartozó gyártóhoz köthető. A kezdeti, ázsiai sikerek után kezdett el nemzetközi szinten terjeszkedni: Dél-Amerika, a Közel-Kelet és Délkelet-Ázsia után Európában is megjelenik.

Az AutoWallis elsők között kötött partnerséget olyan kínai márkákkal, mint a BYD és az MG, így már 16 országban van jelen, a Farizonnal pedig 24-re bővítette a márkakínálatát. A Farizon európai forgalmazása 2024 második felében indulhat el, kezdetben a V6E és a SuperVan modellekkel.