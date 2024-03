A modell a belsőt tekintve olyan, mint a legtöbb furgon ebben a kategóriában: az utasteret egy vékony fal választja el a raktértől. Vagyis az elülső üléssor mögött 1,3 méter széles és 2,2 méter hosszú rakfelület áll rendelkezésre a különféle rakományok szállítására. Ez éppen elég két euro raklap keresztben történő elhelyezésére.

A szállítandó árukhoz a hátsó kétszárnyú (vagy felfelé nyíló) ajtó, illetve az oldalsó tolóajtón keresztül lehet hozzáférni. Érdekesség, hogy a jobb oldali, hátsó kerékjárat mögött lévő töltőcsatlakozóhoz akkor is hozzá lehet férni, ha hátsó ajtószárny, valamint az oldalsó tolóajtó is teljesen ki van nyitva. Magyarán, akár rakodás közben is lehet tölteni. A szakiknak ráadásul nem is kell magasra emelniük a bakancsukat, mert rakodóperemének magassága 663 mm.

Az ID.Buzz nemcsak városi, hanem elővárosi áruszállításra is használható. A 4,7 méter hosszú járművel 145 km/órás végsebesség is elérhető. Bár akár egy tonnányi áru is bepakolható a belsejébe, az épületek karbantartásával és átalakításával foglalkozó Mitie egy kicsit más funkciót talált neki. A vállalat szervizkocsiként kívánja használni, éppen ezért felkérte helyi partnerét, hogy valósítsa meg ezt az elképzelését.

A Gentili egy olyan könnyűszerkezetes polcrendszert alakított ki a furgonban, ami lehetővé teszi a kisebb szerszámok, eszközök tárolását. A polcrendszer egy zárható tárolót is magában foglal, oda lehet elhelyezni azokat a dolgokat, amelyeket mindenképpen szeretnének biztonságban tudni.

A 2,4 tonnás, hátsókerék-hajtású furgon mozgatásáról 150 kW-os (204 lóerős) villanymotor gondoskodik, amelyet a jármű farában építettek be, csak úgy, mint anno a kis T1-esnél. Egy töltéssel 420 kilométert tud megtenni, a 72 kWh kapacitású akkumulátorcsomag feltöltése pedig gyorstöltővel mindössze 30 perc alatt is megoldható váltóáramú, 170 kW-os töltővel.

A Mitie 650 darab ilyen jobbkormányos áruszállítót vásárolt, amelyek a négyezer darabos elektromos flottájához fognak csatlakozni. Az ID.Buzz Cargo a hazai piacon is elérhető.