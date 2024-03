A hidrogénhajtás nemcsak a teherautók, hanem az autóbuszok terén is egyre jobban hódit. Tavaly a Temsa és az Irizar is mutatott be hidrogénnel hajtott távolsági buszt, az idei évben pedig a GCK Mobility lépett egy merészet. A francia cég alapvetően haszonjárművek hidrogénüzemre való átalakításával foglalkozik, tehát nem tekinthető járműgyártónak.

Ennek ellenére, amit sikerült elérniük egy autóbusz esetében, az ígéretesnek tűnik. A vállalkozás egy Iveco Crossway NF80 típusú, városközi közlekedésre szánt kivitelt alakított át. A „retrofit” néven futó eljárás lényege, hogy a hagyományos hajtásrendszerhez tartozó főbb komponenseket lényegében kicserélik az alternatív hajtásláncéra. A megoldás során szükség van a szakemberek kreativitására, hiszen sok esetben olyan járműveket kell így átalakítani, amelyeket még eredetileg csak belsőégésű erőforrással kívántak gyártani.

Az eljárás komoly együttműködést igényel a jármű eredeti gyártójával, hiszen az új hajtásrendszer nem befolyásolhatja az alváz és a karosszéria tűrőképességét. A GCK Mobility által fejlesztett hajtásrendszer megkapta a szükséges tanúsítványt, ami azt jelenti, hogy mostantól fogva akár évente 100 darab Iveco Crossway átalakítását is el tudják végezni. Az autóbusz ily módon 500 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel. A hidrogéntartályok utántöltését pedig 15-20 perc alatt el lehet végezni.

A 19 tonnás össztömegű autóbusz 350 kW csúcsteljesítményű villanymotorral, két darab, egyenként 75 kW teljesítményű üzemanyagcellával, valamint 84 kWh kapacitású akkumulátor-csomaggal rendelkezik. Egy feltöltéssel maximum 38,2 kilogrammnyi hidrogén tölthető a tartályaiba 700 baros nyomás mellett. Az újdonság bírja a gyorsabb tempót, ugyanis akár 100 km/órás sebességgel is lehet vele közlekedni.

Érdekesség, hogy a GCK Mobility nemcsak a helyközi, hanem a Crossway Low Entry variánsának átalakításával is foglalkozik.

Franciaországban nem ez az első cég, amely „szemet vet a Crossway-re”. Tavaly a Greenmot kapott megbízást 49 darab ilyen típusú iskolabusz elektromossá történő átalakítására.