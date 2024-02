A villanybuszok fejlesztése során a gyártók igyekeznek azokat extrém időjárási körülmények között is kipróbálni. Nemcsak izzasztó forróságban, hanem dermesztő fagyban is próbára teszik a városi utasszállításra szánt változatokat. A cél mindig ugyanaz: kideríteni, mennyire bírják, ha a hőmérő higanyszála nem éppen a kellemesnek mondható tartományban tartózkodik.

A Yutong is így járt el nemrég, amely Norvégiába vitte el az egyik modelljét. Az U12-es, amely eredetileg a 2019-es Busworld kiállításon mutatkozott be, de azóta Európa több városában, így például Varsóban és Tallinnban is felbukkant már. Ezúttal Kirkenesben szállítottak vele utasokat. Ez a város Norvégia északkeleti részén található, nem messze a norvég-orosz határtól.

Mielőtt forgalomba helyezték volna ezt a típust, több módosítást is végrehajtottak rajta. Első körben például tovább fejlesztették a korrózióvédelmet. Erre azért volt szükség, mert ezeken a területeken a gyakori sózás miatt a városi buszokat jóval hamarabb kikezdi a rozsda. A gyártó szerint azonban mostantól a busz teljes ciklusa alatt nem kell félni az alváz, vagy más komponensek korróziójától.

Emellett több fontos és hasznos berendezést is beépítettek. Az utastérben nagy teljesítményű fűtőradiátorokat alkalmaztak az utasok komfortja érdekében, a sofőr munkájának támogatására pedig 360 fokos külső kamerarendszerrel szerelték fel az autóbuszt. Nem feledkeztek el a sofőr kellemes hőérzetének biztosításáról sem, így vezetőülését beépített ülésfűtéssel látták el.

Az U12-essel a legzordabb időjárási körülmények között, legalább 105 kilométert tettek meg a -33 fokos fagyban. A tesztfutások azt mutatták, hogy még ekkor is 1,56 kWh/km volt az energiafelhasználása. A modell csuklós változatát ezzel párhuzamosan Kazahsztán fővárosában, Asztanában tették próbára hasonlóan zord körülmények között. Az U18PRO pedig -25 fokos hidegben 374 kilométer megtételére volt képes egyetlenegy feltöltéssel. Igaz, ez jóval elmarad a gyártó által kommunikált maximális, 500 kilométeres értéktől.

A Yutong nem véletlenül mozgolódik a norvég piacon, ott ugyanis meredeken nőnek az e-busz-eladások. Míg 2022-ben 216 példány talált gazdára, addig tavaly már 493.