Az ’50-es éveiben járó Thomas Mötz-nek mindig is fontos volt a víz. Az informatikus korábban is sok időt töltött a vízpartok mellett, de amióta elkészült saját Setrájával, azóta már nemcsak a szabad-, hanem a munkaidejét is víz mellett tölti. Ha egy folyó, vagy tó mellett feltűnik egy oldtimer busz, akkor nem kizárt, hogy ez a férfi gurult oda, hogy megcsodálni hogyan fodrozódik a víz felszíne a tavaszi légmozgásban.

Ha megpróbálsz az árral szemben úszni, elsodornak. De ha már benne vagy, minden szempontból fejlődhetsz” – vallja Mötz, aki egy Setra S 140-es alakított át lakóbusszá.

A férfi saját bevallása szerint egy időben munkamániás volt. Ideje nagy részét az autópályán töltötte, hogy találkozóról-találkozóra járjon. Gyakran előfordult, hogy hazatérés előtt szusszant egyet a kocsijában, hogy legyen ereje az otthoni kihívásokra. „Volt idő, amikor megpróbáltam ezeket az utazásokat kényelmesebbé tenni, ezért vettem magamnak egy minibuszt. Ez újfajta mobilitási élményt hozott el számomra, amit az ezoterikus beállítottságú ember úgy szoktak hívni, hogy haladni az áramlattal” – tette hozzá az informatikus.

Kevés kilométerrel

Mötz ezt a gondolatot továbbfejlesztette és minibuszát lecserélte egy 1983-as gyártású Setrára. Az autóbusz egy időben Flensburg város mozgó könyvtárbuszaként szolgált. Tehát már eleve nem szokványos turistabuszos utastérrel rendelkezett. Sőt, a vásárlás pillanatában a busz már félúton volt a lakóbusszá válásban, de az előző tulajdonos valamiért nem tudta befejezni a projektet. A férfi így teljesen saját szükségletei alapján alakíthatta ki a belső terét. Nagy szerencséje volt, mert nem egy széthajtott, alig 375 ezer kilométeres futásteljesítménnyel rendelkező buszra tehette rá a kezét.

Az első traktusban egy olyan stúdiót alakított ki, ahol dolgozni tud. Nemcsak számítógép, hanem komplett technikai arzenál van itt kamerával, mikrofonnal. Így akár beszélgetős videókat, vagy akár podcastokat is tud csinálni kedvére. Ez tekinthető a 10,5 méter hosszú autóbusz nappalijának is lényegében, így aki látogatóba érkezik, az nagy valószínűséggel innen fogja élvezni a fenséges kilátást. Az oldtimer busz fedélzetén jól felszerelt konyha, hálószoba és fürdőszoba is megtalálható.

Világos utastér

A konyhaszekrény felett pedig még egy szörfdeszkának is jutott hely. Mötz így tevékenyen töltheti el a szabadidejét, ha már kissé megcsömörlik a képernyő bámulásától. A Setra utasterét a tetőablakok teszik világossá. Ezekre azért van szükség, mert egyébként kevés az oldalablak, az embernek így könnyen olyan érzése lehetne, mintha egy fémdobozban élné a mindennapjait. Felülről azonban bőséges mennyiségű fény jön be napközben.

A buszban akár napokat is el lehet tölteni, hiszen 600 literes tiszta vizes tartállyal, 400 literes szennyvíz tartállyal, valamint 23 kW teljesítményű kiegészítő fűtéssel, továbbá vízmelegítő bojlerrel is fel van szerelve. Tetején 800 W teljesítményű napelemrendszer kapott helyet és járművet 3000 wattos inverterrel, valamint 1000 Ah (amperóra) kapacitású akkumulátorral is ellátták. A 14 tonnás monstrum hajtásáról hathengeres, 11 334 köbcentiméteres, 240 lóerős Mercedes-Benz motor gondoskodik, amelyhez hatfokozatú ZF manuális váltó csatlakozik.

Mötz nemcsak egy nyugodt munkahelyre tett szert az autóbusz személyében, hanem egy olyan járműre is, amely segít új barátságokat létesíteni. Állítása szerint gyakran elegyednek szóba a busz láttán idegenek vele és hamar kiderülnek a közös pontok. A jó állapotban lévő Setra tehát másokat is arra inspirálhat, hogy ne habozzanak megvalósítani az álmaikat. Mert az idő megy, az ősz hajszálak szaporodnak és egyáltalán nem mindegy mi lesz abban a bizonyos filmben, ami majd utoljára lepörög a szemünk előtt.