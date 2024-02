A Tundra embertelen, kegyetlen körülményei, a fagy, hó, végtelen sár, az utak hiánya speciális járműveket követel meg. Ilyen körülményekre nem kell csúcstechnika, finom megoldások, sokkal inkább robosztus, könnyen javítható, mindent túlélő gépek.

Az orosz Trekol nevű cég 1988 óta ilyen, világvégére optimalizált járműveket épít, és legújabb fejlesztésük is beillik a sorba. Az Artic készül 21 személy szállításra alkalmas busz kivitelben, de most elkészítették a teherszállító verziót is. Ez négy tonna hasznos rakományt képes szállítani a legkegyetlenebb tájakon, négy tengelyén nyolc kerékkel.

A jó terepképességeinek fontos elemei a kerekek. A terepjáró ultraalacsony nyomású 1600×700-635 mm-es gumiabroncsokkal van felszerelve, amelyekkel laza talajon, homokban, havon, mély sárban is tud haladni.

A hajtásról egy 4,4 literesYaMZ turbódízel gondoskodik, ami 170 lóerőt és 600 Nm csúcsnyomatékot produkál. A sebességváltó ötfokozatú manuális, amihez felező is társul. Az Artic 6,7 tonnát nyom, és 370 liter gázolaj fér el a tartályaiban, 8628 mm hosszúsága mellé 2550 mm szélesség és 3550 mm magasság társul.

Elöl a két ülés mögött puritán hálókabin található, ami a szigetelt falaknak hála a túlélést jelentheti a -40-50 Celsius fokos hideben. Ennek a kivitelnek az ára valahol az 50-55 millió forintos tartományban mozog, ennyibe kerül ha biztosra akarunk menni a Tundrán.