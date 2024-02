A Farizon márkanév egyelőre nem cseng ismerősen a hazai fülnek, de a közeli jövőben nagy esély van arra, hogy mindez megváltozzon. A törökökhöz megérkező V6E típust ugyanis a vállalat szerint kifejezetten EU-sztenderdneknek megfelelően fejlesztették. Törökország tehát tulajdonképpen csak ugródeszka lehet a márka számára.

A Geely autógyártó tulajdonában lévő Farizon olyan területen próbál hódítani, ami amúgy is komoly fejlődés előtt áll. Elemzők szerint az utolsó kilométeres kiszállítások piaca 2027-re akár meg is duplázódhat Európában a 2022-es szinthez képest. Mindez magával vonja a fuvarozók és a logisztikai cégek járműparkjának fejlesztését is. A Farizon elsősorban könnyű teherbírású elektromos haszonjárművekkel gyűjthet be sikereket.

A V6E egy kétszemélyes, hátsókerék-hajtásoú furgon, amellyel méreteiből adódóan könnyen el lehet majd férni a szűkebb belvárosi utcákban is. A 4845 mm hosszú, 1730 mm széles és 1985 mm magas zárt áruszállító padlólemeze 41.9 kWh kapacitású lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátor-csomagot rejt. A 82 lóerős és 220 Nm nyomatékkal rendelkező állandó mágneses szinkronmotor ebből nyeri a működéshez szükséges energiát. A furgon a hivatalos adatok szerint egy feltöltéssel 285 kilométert tud megtenni, végsebessége pedig maximum 90 km/óra lehet.

Rakteréhez a szegmensben megszokott módon nemcsak oldalról, hanem hátulról is hozzá lehet férni. A török példányokon viszont egyelőre jobb oldalon áll rendelkezésre egy elhúzható raktérajtó. Más források szerint pedig akár ötajtós változatban is készülhet. Az 1490, illetve 1515 kilogrammos önsúllyal bíró furgon McPherson független mellső felfüggesztést használ, hátul pedig laprugók vannak beépítve. Raktere 6 köbméteres térfogattal rendelkezik, a pakolható felület hossza pedig eléri az 1600 mm-ert.

Hogy mennyire komolyan gondolják az európai terjeszkedést, arról sokat elárul a Farzion vezérigazgatójának, Fan Xianjunnak a nyilatkozata, amit a Reuters érdeklődésére adott 2022-ben. Eszerint céljuk, hogy bekerüljenek a Top 3 gyártó közé Európában az elektromos, könnyű teherbírású furgonok szegmensében.

A V6E a korábban bemutatott SuperVan-ra épül, létezik belőle megnövelt tetőmagasságú változat is, amely 2185 mm magas (V6 Plus).