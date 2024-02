A legtöbb teherautógyártó üzemben zéró tolerancia van a fényképzőgépekkel vagy egyáltalán a fotózásra is alkalmas okostelefonokkal szemben. Érhető módon sokan nem szeretnék, ha valami a konkurencia tudomására jutna. A DAF azonban most kivételt tett és több felvételt is közzé tett arról, hogyan készülnek legújabb modelljeinek fülkéi. A holland gyártó a Westerlóban működő fülke és tengelygyártó üzemébe engedett bepillantást.

Itt készülnek a legújabb fejlesztésű, újgenerációs XD, XF, XG és XG+ típusú tehergépkocsik fülkéi, amelyek 2022-ben és 2023-ben is elnyerték az Év Teherautója címet. Az üzemet nemrég a „Jövő gyára” díjjal tüntette ki a Belga Vállalkozások Szövetsége, az Agoria, amely több mint kétezer vállalatot képvisel.

A teljesen új fülkegyárban egy, a legszigorúbb környezetvédelmi elvárásokat teljesítő fényezőüzem, valamint egy magas szinten robotizált karosszéria üzem is megtalálható. Utóbbi esetében gyakorlatilag a nulláról egészen a fényezésre kész állapotig robotok végzik a fülkék hegesztését. A kabinok mozgatásáról is ugyancsak automatizált robotok gondoskodnak, az új fülkekárpitozó gyártósoron viszont már hús-vér emberek is dolgoznak, akik ergonomikus munkaállomásokon szerelhetik be a megrendelők igényeinek megfelelő kárpitokat és borításokat a kabinokba.

A gyárban zajló munkálatokról nemrég a holland TTMtv készíthetett exkluzív felvételeket.

A DAF-nak Westerló mellett Eindhovenben, az angliai Leylandban, a brazíliai Ponta Grossaban, az ausztráliai Bayswaterben és Tajvanon van gyártóüzeme. A cég egyike volt az ISO 14001-es környezetvédelmi szabványt elsőként teljesítő európai tehergépkocsi-gyártóknak. Ez azt jelenti, hogy valamennyi gyártóüzeme megszerezte a „hulladékmentes működésű” („zero waste to landfill”) minősítést.

Bár a DAF ma már teljes egészében a teherautókra koncentrál, nem mindig volt ez így. Korábban ugyanis személyautókat is gyártott. A márka első szériagyártású modellje ezen a téren a 600-as volt, amelyből 1959 és 1963 között több mint harmincezer példány készült. A Trabantra emlékeztető kisautó kéthengeres, léghűtéses, 22 lóerős benzinmotor használt. A gyár legsikeresebb személyautója mégsem ez, hanem a DAF 44-es volt, amelyből több mint 160 ezer példány készült.