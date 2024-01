A Westfalia nemcsak a Volkswagen által fejlesztett kishaszonjárművekből tud vonzó kempingbuszokat faragni, hanem immáron a Ford Transit Customból is. Erre jó példa a tavaly bemutatott Nugget. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg, így a cég most előállt egy másik otthonos Transit Custommal.

Egészen pontosan a Westfalia stuttgarti főhadiszállása gondolt egy nagyot és betöltötte egy dizájnágyúba a Club Joker Urban felszereltséget, amivel aztán jól megkínálták az új generációs Ford Transitot. Az eredmény egy hatszemélyes furgon lett, amiben akár négy fő is aludhat egyszerre. A Nugget-féle és a Club Joker Urban-felszereltségű Transit között fontos különbség, hogy utóbbi olyan padlóval van ellátva, amiben fejlett sínrendszer biztosítja a belső elrendezés variálhatóságát.

Lényeges eltérés még a két modellváltozat között, hogy míg a Nugget hátsó konyhás, addig a Club Joker Vannál egy oldalsó mini konyha modul van. Ebben egy mosogató, egyégős gázfőzőlap, valamint egy kihúzható Dometix gyártmányű hűtő is van. Utóbbi kétféle előnyt is hordoz. Egyfelől alapállapotban helytakarékos, mert használaton kívül nem foglal sok helyet. Kicsúsztatásakor pedig nemcsak belülről, hanem kívülről is könnyen el lehet érni.

Na, de lássuk milyen pihenési lehetőségeket kínál ez a furgon! A tetőn kipattintatható pop-up sátorban 205*127 centiméteres ágy áll rendelkezésre, az utastérben pedig 190×112 centiméteres ágy varázsolható elő. A kellemes esti fényeket egy változatható fényerősségű LED-es lámarendszer biztosítja, a hideg estéken pedig a Eberspächer állófűtés teremt kellemes hőmérsékletet a Club Joker Urban fedélzetén. A két darab 95 Ah teljesítményű akkumulátor kiváló energiaforrásként szolgálhat a kempingben, a 25 literes frissvizes tartály, valamint a 15 literes szennyvizes tartály ugyancsak lehetővé teszi a hosszabb ideig tartó tartózkodást.

Alapesetben 134 lóerős 2.0 literes EcoBlue motor gondoskodik a modell hajtásáról készülhet, amihez hatfokozatú sebességváltó csatlakozik. Opcionálisan viszont 168 lóerős erőforrással és nyolcfokozatú automataváltóval is elérhető.

A Westfalia 79 750 eurót, vagyis átszámítva 30 millió forintot kér el érte.