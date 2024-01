A varsói buszközlekedési vállalat, az MZA (Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.) olyan dologgal állt elő, ami minden bizonnyal melegséggel tölti el az Ikarus-rajongók szívét. És ennek láttán valószínűleg a kisgyermekes apukák és anyukák arca is mosolyra derül. Az MZA Facebook-oldalán olyan gyermekágyat mutatott be, ami megszólalásig hasonlít egy Ikarus 260-asra. Bár hivatalos nevében a 280-as típusszám szerepel, de ez ne tévesszen meg senkit, mert csukló, plusz harmadik tengely egyáltalán nincs benne.

Ennek ellenére ez a bútordarab megérdemli a figyelmet, mivel élethű mása az egykoron Varsóban közlekedő Ikarus 260-asoknak. A legjobb része talán a homlokfal, amely szinte minden részletében egyezik a 260-aséval. Ajtót ugyan nem alakítottak ki benne, de a hátsó felében van egy rögtönzött kapaszkodórendszer. És az ebben alvó gyerkőc a reggeli nyújtózás után rögtön a kormány mögött találhatja magát, a készítők ugyanis egy műszerfalat is kialakítottak az ágy végében.

A vezetőtérbe egy gamer-kormánykereket, valódi, mechanikus sebességmérőt, valamint egy rögzítő-fékkart is beépítettek. Mindezek még valóságosabbá teszik az autóbuszt, az elfordítható slusszkulcsról, valamint a leszállásjelzőről már nem is beszélve. Sőt, a homlokfal fényszórói világítanak és az irányjelzők is működésbe hozhatók. Apró, de megbocsájtható szépséghiba, hogy a kapaszkodók valószínűleg már valamelyik Solaris Urbinóból származnak. Az összkép azonban tökéletes.

Igazából csak egyetlen egy kérdés maradt ezzel az autóbusszal kapcsolatban: ha ilyen menő funkciókkal rendelkezik, akkor mi a garancia, hogy a gyerek valóban aludni fog benne, nem pedig lenyom mondjuk egy éjszakai járatot addig míg a szülők netflixeznek? Túlzás nélkül állítható, hogy az Ikarus 260-as kezdi elfoglalni az őt megillető helyet az örökkévalóság univerzumában, ahol eddig olyan típusok élvezhetnek véget nem érő rajongást és szeretet, mint például a Bulli.

Ebből az ágyból azonban egyelőre csak ez az egy készült és az MZA úgy döntött, hogy nemes célokra ajánlja fel. Éppen ezért jelenleg licitálni lehet rá a lengyel allegro.pl weboldalon. Eddig közel 20 felajánlás érkezett rá és ezek közül a 2225 zloty a legmagasabb ajánlat, ami 195 ezer forintnak felel meg. Valószínű, hogy ennél jóval többért fog elkelni.

A licit február 6-án éjfélkor zárul le és az ágy eladásából befolyt összeget egy lengyel jótékonysági szervezet számára ajánlják fel.