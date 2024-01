Dániában, Aarhus kikötőjében üzemel egy nagyon érdekes Ford, aminek speciális feladata van. Gigantikus méretű konténerszállító teherhajók dokkolását segíti, a kikötésnél használt kötelet húzza partra, és ezzel részt vesz a rögzítési folyamatban.

Érdekessége, hogy ez már nem dízel, hanem elektromos hajtású, egy Ford E-Transit, amibe két villanymotor is került. Az egyik a mozgásért felel, a másik a csörlőt látja el energiával, ami a kötelet feszíti meg. A modellbe 68 kWh-s akkumulátor került, amivel 204 kilométer a hatótáv, a teljes teljesítménye 266 lóerő, a maximális nyomaték 430 Nm. A régi vontatójárművön a csörlő is egy kis dízelmotorral működött, így most pöfögés nélkül, zajmentesen zajlik a kikötés művelete.

Az aarhusi kikötő szimbolikusan ezzel jelzi, hogy ideje zöldmegoldásokra váltani. Nyilván egy ekkora jármű károsanyag-kibocsájtása csepp a tengerben egy ilyen ipari területen, de ez a fajta vontatójármű, amely egyszerre húzza a köteleket és kizárólag elektromos árammal mozog, újdonságnak számít a területen.

Az autót a Ford és a Knebel Drilling a dán kikötő vezetésével együttműködve építette át. A cél az, hogy 2030-ra elérjék a karbonsemlegességet. Az újonnan kifejlesztett, teljesen új elven működő jármű bevetése után a teljes szárazföldi flottát elektromosra akarják cserélni.