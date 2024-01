Az észak-amerikai piacra készülő tűzoltóautók nagyon eltérnek az európaiaktól. Grandiózusabbak és masszívabbak. Egészen mostanáig azonban ezek is inkább belsőégésű motorokkal készültek. Az Arizóna-államban található Mesa-városban azonban forgalomba állt egy olyan példány, amely akár az első fecskének is tekinthető.

A járművet az E-One fejlesztette és hivatalosan is ez tekinthető az első tisztán elektromos „észak-amerikai stílusú” tűzoltóautónak. A Vector névre keresztelt modell 2022-ben mutatkozott be és jelenleg 327 kWh összkapacitású akkumulátor-csomagokkal készül. Ezeket az energiatároló egységeket a második tengely elé, illetve mögé építik be a létraalvázba. Ennek köszönhetően alacsonyan marad a tűzoltóautó súlypontja, ami kritikus fontosságú az ilyen felhasználású járműveknél.

Érdekessége, hogy akár hatótávnövelőként funkcionáló dízelmotorral is megrendelhető, ebben az esetben a jármű beépített dízelmotorja automatikus végrehajtja az akkumulátorok feltöltését. Utóbbi, vagyis a plug-in hibrid rendszer a Rosenbauer fejlesztése és ebben az esetben mindössze 50-100 kWh kapacitású akkumulátorral szerelik az E-One Vectort.

Hajtásáról 500 lóerős összteljesítményű villanymotorok gondoskodnak. Bár a gyártó hatótávot nem kommunikált az újdonsággal kapcsolatban, annyi bizonyos, hogy egy 20 órás műszakot végig tud dolgozni, töltése pedig körülbelül 3 órát vesz igénybe. Nem csak a hajtáslánca, hanem a pumpa működtetése is elektronikus módon történik. Amennyiben az akkumulátor töltöttsége 15 százalék alá esik, abban az esetben a rendszer figyelmeztetést küld a sofőrnek.

Hogy mennyire jól felszerelt tűzoltóautóról van szó, azt jól mutatja, hogy áramszünetek, földrengések, vagy természeti katasztrófák esetén is bevethető. Ezek közül az áramszünetekre gyakran van példa nyáron Arizónában, a forróság miatt. A jármű mindemellett hatékonyan vethető be a különféle tűzoltási feladatok elvégzésére is, hiszen 2839 literes víztartállyal szerelték fel.

Az új elektromos tűzoltóautó beszerzése 1,4 millió dollárba, vagyis átszámítva 482 millió forintba került Mesa város tűzoltóságának.