Ha valaki szereti alaposabban felfedezni azt az országot, ahová éppen nyaralni, síelni vagy pihenni megy, annak ideális választás lehet egy jól felszerelt furgon. Hogy miért? Nos, elsősorban azért, mert olyan helyeken is lehet tartózkodni vele, ahol vagy nincs elég szálláshely, vagy ahol egyszerűen nem találunk az ízlésünknek és kedvünknek való hotelt vagy panziót. A Thor Motor Coach nemrég kezelésbe vett egy Ford Transitot, a végeredmény pedig egészen pazar lett.

A Talavera névre hallgató modell nemcsak követi a klasszikus lakóautós trendeket, hanem azért újszerű megoldásokat is felmutat. Az egyik ilyen rögtön akkor tárul a szemünk elé, amikor elhúzzuk a jobb oldali tolóajtót. A hasonló méretű lakófurgonokban itt általában egy asztal és a menetiránnyal megegyező módon beszerelt páros ülés található. A Talavera más irányt képvisel: az ajtóval szemben lényegében egy kanapé kapott helyet, hosszában beépítve, ami a konyhapult felé néz. Ennek sarkában persze felpattintható egy kis asztalka, de a hangsúly a pihenésen van.

Éppen ezért ez a kanapé néhány mozdulattal kétszemélyes ággyá változtatható. Alapesetben viszont nem türemkedik bele a közlekedőfolyosóba, így azt sem zavarja a mozgásban, aki éppen a konyhapultnál tesz-vesz. A jól felszerelt konyhában mosogatótál, kétégős főzőlap, illetve egy kisebb sík képcsöves televízió is rendelkezésre áll. A fagyasztóval ellátott hűtőről, illetve mikrohullámú sütőről már nem is beszélve. Így, akinek kedve támad főzni valamit, az biztosan megtalálja az ehhez szükséges eszközöket.

Ugyancsak szokatlan megoldás, de a fürdőszoba a furgon hátsó traktusában kapott helyet egy széthúzható ajtópár mögött. A helyiség magában foglalja a kézmosót, a zuhanytálcát, a zuhanyzófejet, valamint a WC-t is. Ahhoz képest, hogy milyen kevés hellyel kellett gazdálkodni, a tervezők tökéletesen megoldották a rájuk bízott feladatot. Még a Transit eredeti ablakait is meghagyták, így az emberből még a klausztrofóbia sem jön elő, ha éppen hívja a természet, vagy esetleg egy frissítő zuhanyhoz támad kedve.

A Talavera furgon kétféle elrendezéssel készülhet, így aki szeretné, akár egy keresztbe fordított franciaágyat is kérhet a hátsó traktusba. Ebben az esetben a fürdőszoba a furgon közepére kerül és nem meglepő módon a kanapé is rövidebb lesz. A komfortból viszont jól látható módon ebben az esetben sem kell lejjebb adnia az utazni vágyóknak. Fontos adalék még, hogy a modellt önellátóknak álmodták meg: tetején 200 wattos napelemrendszer is van, amely a négy darab, 1260 Wh lítiumion-akkumulátorba termeli a felhasználható áramot.

A különleges lakófurgon év elejétől vásárolható meg, és a megrendeléseket alapvetően a Ford Kansas Cityben működő gyárából érkező, Trail felszereltségű Transitokra teljesítik. Ez azt jelenti, hogy a Talavera furgonok 16 colos felnikkel, 245/75 R16 méretű Goodyear abroncsokkal és 310 lóerős EcoBoost dízelmotorokkal készülnek. Az áruk nem lesz szerény, mivel az olcsóbb változat is 178 500 amerikai dollárba, vagyis legalább 61 millió forintba kerül. Ezzel biztosan nem a legolcsóbb lakófurgon lesz a Talavera a piacon.