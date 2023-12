Az első Volvo FH 1993-ban mutatkozott be és rögtön abban az esztendőben meg is választották az 1994-es Év Teherautójának ( a díjat mindig a következő évre adják). A modell idén ünnepli 30. éves születésnapját, de erről már korábban beszámoltunk. Úgy tűnik, hogy a göteborgi cég szerette volna teljessé tenni az ünneplést a távolsági áruszállítás egyik koronázatlan királyával kapcsolatban. Éppen ezért elvitte Németországba az „öreg hölgyet”.

Egy holland újságírónak lehetősége volt kipróbálni az eredetileg a múzeumban álldogáló, legeslegelső tűzpiros Volvo FH-t. Ez a példány még előszériás volt, hajtásáról 520 lóerős, hathengeres, 16 literes, turbóval és intercoolerrel felszerelt dízelmotor gondoskodott, amelyhez 12 sebességes manuális váltó csatlakozott. A Bigtruck.nl újságírójának érdekes adatokra sikerült szert tennie a tesztvezetés alatt. Az egyik ilyen, hogy a nyerges vontatóban mindössze 85 ezer kilométer volt a tachográfja szerint.

Ez persze nem a véletlen műve. Ez a teherautó valójában mindig is a gyártó tulajdonában volt. A vállalat alapvetően tesztjárműként használta, amelyet főként újságírók és a Volvo Trucks partnerei vezethettek. Nem csoda, ha ilyen csekély futásteljesítmény mellett az utastere patika állapotnak örvend. Ajtaját szélesre tárva az ember egyenesen egy időkapszulában találhatja magát. És szembesülhet olyan fejlesztésekkel, mint például a kormányoszlop nagyobb szögben történő állíthatósága, amivel a korábbi 4-5 centimétereshez képest jóval nagyobb, 40 centiméteres lett az állítási tartomány.

Az új FH fülkénél megjelent az ágy alá épített hűtőszekrény, emellett szériafelszereltséggé vált a fényszórómosó, a ködlámpa, sőt megkapta a teherautó a fedélzeti diagnosztikai rendszert is. Ennek köszönhetően a jármű jelezni tudta az esetleges hibákat. Érdekesség, hogy ezzel a modellel terjedt el a járművek körbespoilerezettsége is. Korábban csak tetőspoiler volt, azonban már alvázspoilert is lehetett hozzá rendelni. Ráadásul a Volvo FH-nál szériatartozékként jelent meg, a légrugózás és a blokkolásgátló is.

Az FH tehát teljesen új szintre emelte a távolsági áruszállítást, nem csoda, ha sokan úgy tekintenek rá, mint egy új korszak előfutárára.