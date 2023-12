Különleges turistabuszt vehetett át egy szerencsés vállalkozó, René Riechert, aki az Unser Roter Bus GmbH tulajdonosa. A férfi egy olyan Setra S 515 HD kulcsát csúsztathatta a zsebébe, amely a tízezredik példány a ComfortClas/TopClass 500 szériából.

A 48 üléses, 13,1 méter hosszú, háromtengelyes autóbusz a Setra németországi, Ulm-i gyárában készült. „Sok aprónak tűnő részlet módosításával a fejlesztőknek sikerült teljesen új frontot kölcsönözniük a ComfortClass turistabusz kínálatnak” – jegyezte meg René Riechert.

A Neu-Ulm-i gyárban 1991-ben gördültek le az első Setra ComfortClass és Topclass 300-as széria tagjai. A 400-as széria 2001-ben jelent meg, míg az 500-as családot 2012-ben mutatták be. A ComfortClass és a TopClass tavaly esett át szolid faceliften. Ennek keretében a hűtőmaszkra emlékeztető dekor elem krómhatású keretet kapott, ebbe került bele a nagy méretű Setra márkafelirat, amely már messziről jó azonosíthatóvá teszi a járművet. A szélvédő és a hűtőmaszkszerű borítás közötti rész fekete fényezéssel töltötték ki. A lámpatestek ugyan változatlanok maradtak, de megkapták a nappali LED-menetfényt és az irányjelzőket is száloptikásra cserélték.

A Setra mindig is kiemelt figyelmet fordított az utasbiztonságra, ez az új modellekkel sincs másképpen. Mind a ComfortClass, mind pedig a TopClass a legújabb, második generációs aktív vezetőasszisztenssel (ADA 2) rendelkezik, amely segíti a sofőrt abban, hogy megfelelő követési távolságot tartson, illetve visszakormányozza autóbuszt, ha irányjelző használata nélkül lépné át a felezővonalat. A Setra megújult autóbuszait az ötödik generációs aktív vészfékasszisztenssel is ellátták (ABA5), amelyet gyalogosfelismerő funkcióval is el van látva.

Ami pedig az új tulajdonost illeti, nos, őróla elmondható, hogy régen láttunk már ennyire boldog embert.