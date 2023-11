A tanulmányautó korában csak IMV 0-ként emlegetett pickup kifejezetten a kelet-ázsiai piacokra készült. A furcsa kódnévnek egyszerű a magyarázata: az a platform, amelyre a Toyota Hilux (valamint az abból kifejlesztett személyautók, a Fortuner SUV és az Innova buszlimuzin) épül, IMV néven fut házon belül, a Hilux Champ (mert a sorozatgyártásra azért tisztességes nevet is kapott a most bemutatott újonc) pedig ezek alá tagozódik be, mint megfizethető, könnyű belépőmodell.

Bő 4,5 millió forintnak megfelelő helyi valutáért (459 ezer bahtért) vezeti be Thaiföldön legújabb, legkisebb haszonjárművét, a Hilux Champet a Toyota. Ez félelmetesen kedvezőnek hangzik, de hát arrafelé a Hiluxért is csak 5,6 millió forintnak megfelelő összeget kell letenni – mondjuk tehát inkább azt, hogy az új modell 18 százalékkal olcsóbban indul, mint a Hilux.

A Hilux Champ már formavilágával is egyértelműen elhatárolódik a nyugati világban olyan népszerű életmód-pickupoktól: kifejezetten és kizárólag munkavégzésre szolgál. Összesen nyolc különböző verzióban lép piacra: lesz három különböző motor (2,0 literes benzines, kéziváltós; 2,7 literes benzines, automata váltós; valamint egy 2,4-es dízel, amelyhez mindkét erőátvitel választható); a dízel variáns kérhető nyújtott tengelytávval is; illetve készül belőle fülkés alváz is, amire könnyedén szerkeszthetnek mindenféle speciális felépítményeket független műhelyek.

Utóbbiakból csak Thaiföldön több mint százzal áll kapcsolatban a Toyota, így ezekhez azonnal el tudják irányítani a vevőket. Hogy ne a nulláról kelljen indulniuk az ügyfeleknek, már a piaci bevezetés pillanatában tizenegy ilyen ihletadó egyedi kivitelt mutatott be a Toyota.

A Hilux Champ 1785 mm széles, és 1735 mm magas; a nyújtott verzió tengelytávja 3085 mm, teljes hossza 5,3 méter. A fordulókör itt is kedvezően szűk, 10,8 méteres; a normál verzió értelemszerűen ennél is fordulékonyabb lesz. A hátsókerék-hajtású modell menetkész tömegét – alighanem tévesen – 2,79 tonnának adta meg a Toyota, a hasznos teherbírás 1 tonna.