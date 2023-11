A több mint 60 éve működő üzem biztosít helyszínt a korábban bemutatott T- és C-szériába tartozó villany nyerges vontatók és teherautók gyártásának. Ezeket a maximum 44 tonnás össztömegre hitelesített haszonjárműveket a regionális és a városi áruszállításra tervezték.

Érdekesség, hogy az E-Tech T és a C modellváltozatai ugyanazon a gyártósoron készülnek, ahol a dízelüzemű variánsok. Ebben a körülbelül 5200 négyzetméteres csarnokban kapott helyet egy speciális munkaállomás, ahol megtörténik az elektromos vezérlőegység (EDU), akkumulátorok, valamint egyéb más kábelek beépítése a járművekbe. A villanyteherautók ezt követően visszatérnek a gyártósorra a szükséges teljesítménytesztek elvégzéséhez.

Nyerges vontatóként az E-Tech T és C modell 4×2-es és 6×2-es hajtásképlettel készülhet. Felhasználástól függően nappali, illetve hálófülkével is kérhető. Merev alvázas kivitelben pedig 4×2-es, 6×2-es és 8×4 tridem hajtásképlettel gördülhet le a gyártósorról. Bár ezek inkább nappali kabinnal készülnek, a megrendelők ezt a modellváltozatot is kérhetik hálófülkével. Míg a nyerges vontatónál a tengelytáv adott (3900 mm), addig a merev alvázas kivitelnél az üzemeltető határozza meg, hogy mekkora tengelytávra van szüksége ( 3900-6700 mm).

A most gyártásba kerülő modellek 4-6 darab lítiumion akkumulátorral szerelhetők, ennek megfelelően a rendelkezésre álló kapacitás 390-540 kWh lehet. A Samsung SDI cellás, a Volvo Csoport belgiumi gyárából érkező akkumulátorokat maximum 43 kW-os AC-töltővel, vagy 250 kW teljesítményű DC-töltővel lehet feltölteni. Teljes feltöltés esetén 300-500 kilométert lehet velük megtenni, de a legnagyobb teljesítményű töltőt használva egy órányi töltés után újra munkába állítható a jármű.

A vadonatúj elektromos Renault teherautók hajtásáról kettő- vagy három villanymotor gondoskodik, maximális teljesítmény esetén 660 lóerő állhat rendelkezésre. Ez a megoldás ismerős lehet a Volvo Trucks elektromos, nehéz kategóriás nyerges vontatóiból és teherautóiból. Ez persze nem számít nagy meglepetésnek, hiszen a két vállalat régóta egy tulajdonosi körbe tartozik.