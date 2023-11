A Volvo Trucks nehéz kategóriás nyerges vontatója, az FH nyerte el a 2024-es Év Teherautója címet. Hatalmas meglepetés azonban, hogy ezúttal nem a dízel üzemű, hanem az elektromos hajtásrendszerrel készülő változatot díjazta a szakmai zsűri.

A díj odaítélésében a zsűri véleménye alapján az elektromos teherautó teljesítménye, egyenletes gyorsulása, valamint zajtalan és vibrációmentes működése döntött. A második helyen a Mercedes-Benz eActros 300/400 végzett, a harmadik helyet pedig a szintén elektromos Scania 45S nyerges vontató szerezte meg. A zsűri innovációs díját pedig az MAN önvezető TGX-szel kapcsolatos ATLAS-L4 és ANITA-projektje szerezte meg.

Mikor az elektromos Volvo FH-t bemutatták, a Volvo Trucks a legmodernebb akkumulátoros elektromos járművet dobta piacra, amely az áruszállítási feladatok széles skálájára kínál tökéletes megoldást. A termék bizonyíték arra, hogy a fenntartható energiaellátásra történő áttérés még a mai kihívásokkal teli környezetben is egyre hangsúlyosabban jelen van” – mondta Gianenrico Griffini, az Év Nemzetközi Teherautója („Truck of the Year”) díj zsűrijének elnöke.