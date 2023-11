Amikor a Ford 2018-ban bemutatta a távolsági áruszállításra fejlesztett nyerges vontatóját, akkor joggal lehetett arra számítani, hogy idővel a márka többi modelljei is lekövetik az új designt. Ám a nappali fülkés változatok változatlan megjelenéssel készültek egészen mostanáig. Az új F-Line lényegében az első kísérlet arra a Ford Trucks részéről, hogy egységes megjelenést vezessen be a közép- és nehézkategóriás teherautóinál. Mindez nemcsak a külső, hanem a belső megjelenés terén is visszaköszön.

A vadonatúj modellcsaládot a törökországi Antalya-ban leplezték le. Az újdonságok alapvetően három fő területet fednek le, hiszen van közöttük közúti áruszállításra szánt nyerges vontató, merev alvázas, felépítményezhető teherautó, valamint építőipari felhasználásra tervezett modellváltozat. Az amerikai-török tulajdonban lévő cég nem titkolja: a legújabb teherautók megjelenését a 2019-es Év Teherautójának választott F-Max inspirálta.

Ennek köszönhetően valamennyi modellváltozatnál egységes homlokfalat tudtak kialakítani. Mind az építőipari, mind a terítő árufuvarozásra, mind pedig a belföldi áruszállításra fejlesztett járművek az F-Max-hoz hasonló hűtőrácsot kaptak, valamint a jellegzetes, széles, aszimmetrikus fényszórókat. Mindemellett a nagyobb visszapillantó tükrökkel, illetve jobb kilátást biztosító, nagyobb felületű szélvédővel szerelik fel őket.

A frissítés a belsőt is érintette, ezért új műszerfalat kapmak, amelybe 9 colos digitális kijelző is került a multimedia-, valamint az infotainment rendszer kezelésére. A korszerűbb megjelenés érdekében új multikormánnyal, valamint plusz tárolórekeszekkel dobták fel a járművek belsejét. Az új Ford teherautókban a vezető munkáját olyan vezetéstámogató rendszerek segítik, mint a holttérfigyelő rendszer, a táblafelismerő rendszer, a tolatókamera, az automata távolsági fényszóró vezérlés, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, valamint a gyalogos védelemmel kiegészített ütközésre figyelmeztető asszisztens.

Az üzemeltetők 9 és 13 literes motorok közül választhatnak: előbbi 330 lóerős, utóbbi pedig 420 és 450 lóerős teljesítményszinten érhető el. Az erőforrások ZF automataváltóval, vagy 9 sebességes Eaton váltóval egyaránt társíthatók. Opcionálisan pedig hidraulikus retarder is rendelkezésre áll. Hajtásképlet terén 4×2-es, 6×2-es, valamint 8×2-es változatok közül lehet választani.

A Ford Trucks újdonságai megnövelt konnektivitást kínálnak, így az üzemeltetők bármikor rápillanthatnak a járműveikre akár okostelefonjukon keresztül. Így tisztában lehetnek azok fogyasztásával, aktuális sebességével, vagy tartózkodási helyével kapcsolatban.

Érdekesség, hogy az új F-Line bemutatásával egy időben a Ford Trucks a limitált szériás F-Max-ról is lerántotta a leplet, amelyből mindössze 400 darab készül a cég törökországi gyárában. A fekete-kakaóbarna színű nyerges vontató F-Max Select néven fut. A Ford Trucks F-Line újdonságai 2024-től lesznek elérhetők a török és az európai piacon egyaránt.