„Manapság egyre több település alakít ki zöldvárosrészeket, és a vállalatok is egyre ambiciózusabb fenntarthatósági célokat tűznek ki maguk elé – így egyre nagyobb az igény az olyan nulla károsanyag-kibocsátású tehergépjárművek iránt, amelyek képesek teljesíteni a városi környezet kihívásait az áruterítés és logisztika terén” – olvasható a Volvo Trucks legfrissebb sajtóközleményében.

A svéd gyártó tehát nem pusztán „divatból” vagy „trendből” fejleszti ezeket az elektromos teherautókat, hanem azért, mert valós igény mutatkozik rájuk. A full elektromos hajtáslánccal készülő FL és FE modellváltozatok fejlesztési irányát a legfrissebb üzemeltetői elvárások adják.

Ezeket a teherautókat alapvetően a nyüzsgő városi élet fuvarfeladatainak ellátására tervezték, ezek közé tartozik az áruterítés, a hulladékgyűjtés, vagy a városon belüli építkezésekhez az építőanyagok szállítása. Ezen modellek tisztán elektromos változatát 2019 óta gyártja sorozatban a svéd gyártó, és számos piacon értékesíti azokat Európától kezdve a Közép-Keleten és Ázsián át Ausztráliáig.

A technikai frissítés eredményeképpen ezen teherautók töltési kapacitása közel duplája a korábbinak. Váltóáramú töltővel maximum 43 kW teljesítménnyel lehet ezeket a járműveket tölteni, amellyel a teljes töltési idő akár felére is csökkenthető. Ezen kívül az elérhető akkumulátorcsomagok is megújultak, így egy töltéssel már akár 450 kilométeres hatótávolság is elérhető az FL és az FE esetében.

Mivel ezek a teherautók jellemzően olyan helyeken közlekednek, ahol sok a személygépjármű, kerékpáros, rolleres és gyalogos közlekedik, ezért továbbfejlesztették a biztonsági funkciókat is. Ennek köszönhetően túlteljesítik az EU 2024-ben életbe lépő, általános járműbiztonsági rendeletében (GSR) foglaltakat. Az új biztonsági funkciók között elérhető a veszélyeztetett úthasználókra figyelmeztető rendszer, az oldalirányú ütközés elkerülését támogató asszisztens és az éberségjelzés. A modelleket már egy 360˚-os látószögű kamerával és/vagy egy oldalkamerával is fel lehet szerelni.

A Volvo FL és FE modellek külső megjelenésükben is megújultak, így felfrissített homlokfallal, jellegzetes LED-es fényszórókkal, nagyobb méretű „Iron Markkal” és a szélvédő alatt megjelenő Volvo betűlogóval kerülnek az utakra. Mindemellett a visszapillantó tükrök karcsúbbak lettek, így a járművezető jobb kilátással rendelkezik. A fülkebelsőbe is LED-es világítás került, valamint zárható belső tárolószekrények teszik kényelmesebbé a munkakörnyezetet.

Fontos újítás továbbá, hogy – kizárólag az elektromos változatoknál – elérhetővé vált egy új mellékhajtás-interfész, amely lehetővé teszi a felépítmény alkalmazását elektromechanikus motor nélkül is, így egyszerűbb a felépítményezés és kisebb a tehergépjármű önsúlya.