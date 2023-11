Már közel kétmillió megtekintésnél jár az a videó, amelyben egy srác – szerinte Japán legalacsonyabb kamionsofőrje mellé ült be -, hogy megtudja, milyen is a kamionozás a szigetországban. A 146 cm magas Kana immáron négy éve koptatja az aszfaltot nappali fülkés, négytengelyes Hino teherautójával. Elmondása szerint akkor szeretett bele ebbe a munkába, amikor egy ideig egy költöztető cég számára dolgozott.

A fiatal, 25 éves hölgy gond nélkül meg tudja tankolni a jármű 300 literes gázolajtartályát, amivel körülbelül 1500 kilométert tud megtenni. A vadonatúj teherautó nem azért néz ki annyira csupasznak, mert még nem tettek rá felépítményt, hanem azért, mert alapvetően konténer szállítással foglalkozik. Saját bevallása szerint akár 90 kilométer/órával is képes lenne vele menni, de biztonsági okok miatt inkább csak 80 km/óránál tartja a végsebességet.

Japánban nem olyan könnyű teherautó sofőrként dolgozni, mint azt elsőre gondolná egy európai ember. A szigetország 70 százaléka ugyanis hegyvidéknek számít, ami azt jelenti, hogy olykor-olykor meredek emelkedőkre kell felkapaszkodni a teherautókkal, szűk, többnyire egysávos utakon. Kana hetente négyszer több mint 700 kilométeres utat tesz meg, ami egy munkanapon körülbelül 12 órába telik. Jövőre ezt már vélhetően nem lehet így végezni, mert a japán kormány szigorítani akar a vezetési időkön. A főnök szigorán viszont még Kana sem tud változtatni: elvárják, hogy ne használjon GPS-t, hanem mindig előre tervezze meg az útvonalat.

A kamionsofőröknek sokszor nem könnyű ebédszünetre alkalmas helyet találniuk útközben. Kana számára ez cseppet sem jelent problémát, ugyanis amikor eljön az idő, akkor felpattintja a jókora asztalkát a Hino kormányára. Ezen a kis asztalon nemhogy pohártartó, de még telefontartó is van, így meg tudja nézni a legfrissebb, érdekes videókat az okostelefonján. Pedig a polip részeiből is készülő takojakit ízlésesen általában papírdobozban adják az utcai árusok, amiből könnyedén elfogyasztható.

A hosszabb pihenő eltöltésére rendelkezésre áll a Hinoban egy vékonyabb ágy. Ez körülbelül akkora, mint amilyeneket régen a Kamazokba tettek. Egy felnőtt, megtermett férfi szinte csak oldalazva tudna elfeküdni, de Kanának még ez is ideális. A megfelelő elvonulás érdekében ebben a Hino teherautóban is van elhúzható függöny, csak úgy, mint a távolsági nyerges vontatóknál. Éjszaka nem fél egyedül lenni, mert a legtöbb kamionparkoló be van kamerázva. De ha bármi történne, számíthatna a kollégái segítségére.

A fiatal hölgynek nagy rajongótábora van saját hazájában, ugyanis saját Youtube csatornája van, ahová rendszeresen tölt fel tartalmakat. Nem csoda, ha úton-útfélen rajongókkal találkozik, akik japán szokás szerint meghajlással köszönnek el tőle, ha sikerül kérni tőle egy közös fotót. A tiszteletadás persze ott mindenkinek jár. Kana szerint a kamionsofőrök általában integetéssel üdvözlik egymást az utakon.