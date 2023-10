Az elmúlt két-három hétben bejárta az egyik legnagyobb közösségi oldalt egy Ikarus vezetőteréről készült (vélhetően a HCA-630-as rendszámú Ik C56.42 típusú) fotó, amely mellett egy utólagosan beépített faszekrény volt látható. Szakmai körökben aztán arról lehetett olvasni, hogy a Volánbusz nekilátott ezen szekrények felülvizsgálatának, és amennyiben indokolt, abban az esetben eltávolíttatja azokat a buszokról.

A társaságot megkérdeztük ezzel kapcsolatban és a Volánbusz azt válaszolta, hogy valóban napirenden van náluk ez a kérdés. „Az elmúlt évtizedekben a jogelőd társaságoknál egységes elképzelés, tervezés és engedélyezési eljárás nélkül számtalan, különböző kivitelű és minőségű ládát szereltek a járművekbe. Jelenleg országos szinten felülvizsgáljuk ezeket a tárolóeszközöket, és eltávolítjuk azokat, amelyek elhasználódottak, állapotuk már nem felel meg az elvárt követelményeknek, utasforgalmi útvonalba esnek, vagy kialakításuk nem esztétikus” – olvasható a Volánbusz szerkesztőségünknek küldött válaszában.

A vállalat szerint az újonnan beszerzett alacsony padlós autóbuszok esetében a felső csomagtartó polcra („kalaptartó”) pedig folyamatosan szerelnek be zárható tárolódobozokat. Ezek jóval esztétikusabbak és könnyebben kezelhetők a korábbi, olykor-olykor „buhera” szintű megoldásoknál.

Miért van szükség ezekre a tárolószekrényekre? Nos, azért, mert a Volánbusz Zrt. szabályzata szerint a sofőröknek a munkájuk során rendszeresen takarítaniuk kell a buszokat, és ha szükséges, akkor az utasokat is emlékeztetni kell arra, hogy tartsák tisztán a járműveket. A takarítóeszközöket tehát valahol tárolni kell, de lényeges, hogy ez biztonságos és esztétikus módon történjen.

A Volánbusz mindemellett vizsgálja az utólagosan beszerelt szemetes edényeket is. Ez azonban egyfajta ellenőrzés, ami a hulladékgyűjtő állapotára vonatkozik. „Az utasforgalmat esetlegesen akadályozó, vagy nem esztétikus kialakítású felszerelések folyamatban lévő felmérésének része a szemetesedények vizsgálata is. Ennek keretében eddig egyetlen, nem megfelelő állapotú szemétgyűjtő edényt távolítottunk el, amelynek pótlása is megtörtént” – árulta el a társaság a Vezess érdeklődésére. Nincs arról tehát szó a Volánbusz szerint, hogy ezeket a szemetesedényeket megszüntetnék vagy eltávolítanák.