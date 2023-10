Személyautói mellett furgonjait is villamosítja a Mercedes-Benz, amelyek legújabb modelljei az elektromos Citan, valamint az EQT. hazánkban is bemutatkoztak. A sajtóbemutató helyszíne a szentendrei Dalaarna Garden ismerős lehet a hölgyek, de talán a férfiak számára is, mivel az egyik legismertebb esküvői ruhaszalon rendezvényhelyszínéről van szó. A házasság pedig igencsak jó utalás a Merci újdonságaira, hiszen azok a már régóta fennálló francia-német kapcsolat gyümölcsei.

Mielőtt rátérnénk ezekre, érdemes egy kis kitekintőt tenni. Kevéssé közismert tény, de a Mercedes-Benz nem „divatból” foglalkozik az alternatív hajtásláncokkal. A stuttgarti gyártó már évtizedekkel ezelőtt rálépett erre az útra. Igaz, az akkori próbálkozások leginkább csak tapasztalatszerzésre voltak jók.

1996 júliusában mutatták be az első elektromos Vitót, amely még olvasztott sóval készült akkumulátort használt, és 170 kilométeres hatótávval rendelkezett. Az ezredfordulón már plug-in hibrid Sprinterrel próbálkozott a Mercedes, 2003-ban pedig megérkezett ennek a modellnek az üzemanyagcellás változata. Ezt követően legalább 9 évet kellett várni a márka újabb nagy dobására, a Vito E-Cell-re.

A közelmúlt próbálkozásait már ismerhetjük, de semmiképpen sem szabad megfeledkezni arról, hogy az eVito, az eVito Tourer, az EQV és az eSprinter immáron sorozatgyártásban készül. Ehhez a brigádhoz csatlakozik az eCitan és az EQT, mint a márka legkisebb elektromos haszonjárművei.

„Mára teljessé vált az elektromos haszonjármű portfóliónk. Mindemellett a jövőben azon leszünk, hogy tovább fejlesszük a kínálatot. Jövőre érkezik az eSprinter második generációs változata, 2026-ban pedig bemutatkozik a saját fejlesztésű elektromos furgon platformunk, a VAN.EA.” – hívta fel a figyelmet a sajtótájékoztatón Szilveszter Tibor, Mercedes-Benz Hungária Kft. haszongépjármű üzletágának értékesítési és marketingigazgatója.

Külső

Az újdonság a Nissan-Renault által közösen fejlesztett CMF-CD platformra épül, ezt használja többek között a Renault Talisman, vagy Nissan Qashqai. A közelmúltban pedig a Nissan Townstar is megkapta ezt a platformot. Bár a Kangoo is teljesen azonos karosszériával is platformmal készül, ennek ellenére a Citan eltérő külsőt kapott a japán és francia testvérmodellektől.

A kis-haszonjármű karaktere kifejezetten mercis, mivel megörökölte a B-osztály fényszóróit, illetve a márkára jellemző jellegzetes hűtőmaszk kialakítást. A hátsó lámpák viszont éppen olyanok, mint a Kangoo, vagy a Townstar esetében. A megrendelői igényektől függően készülhet színezetlen, illetve színre fújt lökhárítókkal is. Viszont a színre fújt változat sem teljesen homogén, mivel a légbeömlőket és az alsó ködlámpákat egy köztes, matt műanyagbetét fogja közre. Előbbi elsősorban a Base, utóbbi pedig a Pro karosszériaváltozat legfőbb ismertetőjegyének tekinthető.

Külsőre az elektromos változatot az különbözteti meg a dízeltől, hogy felkerült rá az „Electric” felirat, valamint az, hogy a töltőcsatlakozó a háromágú csillag embléma mögé került. A gyár kétféle tengelytávval és karosszéria hosszal kínálja az eCitant, de idehaza egyelőre csak az L1-es változat érhető el, ami 4498 mm hosszú, a két tengely közötti távolság pedig egészen pontosan 2716 mm.

Ha valaki megvárná az L2-est, akkor szabad szemmel is jól látható, valamivel hosszabb furgont kap. Az ugyanis már majdnem öt méter (4922 mm) hosszú. Ha valaki fontosnak tartja, akkor mindkét oldalra kérhető tolóajtó és az L2-es változatoknál ezek 20 centiméterrel hosszabbak az alapkiadásnál alkalmazott oldalajtókhoz képest. A hosszú változat egyébként már most is fellelhető a konfigurátorban. “Jövőre várhatóan a Mixto változat is megjelenik, de ezt azóta kevesebben keresik, amióta megszüntették erre a variánsra vonatkozó adóvisszatérítési lehetőséget” – emelte ki Nagy Sándor, a Mercedes-Benz Hungária Kft. termékmenedzsere.

AZ EQT, ami csak személyszállítós változatban készül, magasabb szintet képvisel. Ez a megjelenésében is visszaköszön. Bár ugyanazokkal a fényszórókkal rendelkezik, mint az eCitan és eCitan Tourer, ennél a modellnél már az elülső lámpákat egy króm díszbetéttel ellátott, úgynevezett Black Panel hűtőmaszk fogja össze. Ez eltérő stílusú, mint amit az eCitannál használnak. Ugyancsak az igényesebb megjelenés érdekében az EQT 16 colos könnyűfém keréktárcsákkal készül, de opcionálisan akár 17 colos felnikkel is válaszható.

Belső

Az eCitan 90 fokban nyitható oldalajtókkal készül, emiatt könnyű be- és kiszállni. A zárt áruszállító kivitelnél elől két fő fér el kényelmesen, bár a jobb oldali utasülés akár kétszemélyes ülés is lehet. Ez viszont csak a rövidebb utakra lehet jó, hosszútávon semmiképpen sem nevezhető kényelmesnek, inkább amolyan szükségmegoldás.

Szimpla utasülés esetében az ülőalkalmatosság háttámlája teljesen síkba hajtható, csak úgy, mint a Kangoonál, plusz a rakteret az utastértől elválasztó rácselemes falat is ki lehet nyitni. Így könnyebb a hosszabb rakományok szállítása. Alap esetben 1.524 mm széles és 1.806 hosszú raktérrel számolhatunk, ami egy euro raklap fogadását teszi lehetővé. Az L1-es karosszériaváltozattal rendelkező eCitan 2,9 köbméteres raktérrel büszkélkedhet és összesen 544 kilogrammnyi áru pakolható bele. A nagyobb, L2-es eCitanba viszont már akár két raklap is befér.

A Mercedes-Benz eCitan Tourer és az EQT öt személy szállítására alkalmas, maximális terhelhetősége pedig eléri az 516 kilogrammot. Értelemszerűen csak a második üléssor után áll rendelkezésre egy csomagtér, de amennyiben nincs szükség a hátsó üléssorra, akkor annak lehajtásával nagyobb méretű dolgokat, így például bicikli is szállítható benne.

Az eCitan Tourer és az EQT esetében az utasok olyan környezetben tölthetik az utazással töltött időt, amely bőségesen el van látva passzív biztonsági rendszerekkel. Előbbinél hat, utóbbinál pedig hét darab légzsák áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy a jövendőbeli tulajdonosok kedvükre variálhassák az utasteret, a Merci háromféle csomagot ajánl az EQT esetében. Ezek – a teljesség igénye nélkül – olyan extrákat tartalmaznak, mint a LED-es belső világítás, a bőrborítású multikormány, a vezeték nélküli mobiltelefon-töltő, az Artico műbőr és mikroszálas kárpitozás, a műbőr bevonatú műszerfal, valamint a kulcsmentes ajtónyitás, illetve indítás.

Technika

Az eCitan, az eCitan Tourer, valamint az EQT 45 kWh kapacitású lítiumion akkumulátorral készül, amire a Mercedes 8 évnyi, vagy 160 ezer kilométeres garanciát kínál. Egy feltöltéssel 282-285 kilométert tudnak megtenni ezek a modellek a WLTP ciklus szerint. Hajtásukról 120 lóerős csúcsteljesítménnyel, illetve 69 lóerős (51 kW) állandó teljesítménnyel rendelkező villanymotor gondoskodik. A 245 Nm forgatónyomatékot kínáló egység az első tengelyt hajtja.

Az eCitanhoz a Merci alapból 11 kW teljesítményű AC-töltőt kínál, amivel körülbelül 4,5 óra alatt tölthető fel a furgon akkumulátor csomagja. Opcionálisan pedig 22 kW-os AC-töltő, vagy 75 kW-os DC-töltő kérhető hozzájuk. Ebben az esetben 2,5 órára, vagy mindössze 38 percre rövidül az eCitan töltése (10 százalékról 80 százalékra történő töltés esetén). Az EQT viszont már alapból a 22 kW-os AC és a 75 kW-os DC-töltővel érhető el. Az akkumulátorok természetesen a rekuperációval, vagyis a fékezési energia-visszanyeréssel is töltődnek. Ebben az esetben három – D plusz, D és D mínusz – fokozatokkal állítható a mértéke.

Ott, ahol a Kangoo, a Townstar és az eCitan, valamint az EQT készül, külön Mercedes-csapat dolgozik, ugyanis a stuttgarti márka kishaszonjárműveibe saját fejlesztésű lengéscsillapítók és tekercsrugók kerülnek. Az eCitan áruszállítós és személyszállítós változata elől McPherson felfüggesztést használ kettős keresztlengőkarral, valamint egy megerősített stabilizátor rúddal az oldalirányú dőlés csökkentésére. Hátul pedig Panhard hátsó rúd van beépítve. Az EQT ugyanezt a felfüggesztést használja elől, de hátul torziós tengelyt alkalmaztak, hosszlengőkaros felfüggesztésekkel. Ennek előnye, hogy stabilabb úttartást és kifinomultabb rugózást biztosít. Mindamellett nem vesz el semmilyen helyet az utastérből.

Kishaszonjárműveknél kulcsfontosságú, hogy lehet-e velük vontatni és ha igen akkor mennyit. Nos az eCitannál a fix, valamint a rövidített, levehető vonóhorog opcionális tartozék. 750 kilogrammos fékezett tömeg, illetve 1500 kilogrammos fékezetlen tömeg vontatására lehet alkalmas így a furgon. Az elektronikus menetstabilizáló rendszert azonban ilyenkor kiegészül a vontatmány stabilizálással.

A Merci új elektromos modelljeinél több vezetéstámogató rendszer áll rendelkezésre. Az eCitan esetén az oldalszél asszisztens, az éberségfigyelő rendszer, a hegymenet asszisztens az alapfelszereltség részét képezi, míg az aktív vészfékasszisztens, a sebesség-korlátozás asszisztens, az aktív sávtartó rendszer, valamint a holttérfigyelő asszisztens az extráják listáját gazdagítja.

Az EQT-nál ezek a felsorolt fejlesztések alapból megvannak, de a Distronic aktív követésitávolságtartó asszisztens, a táblafelismerő, az adaptív távfény asszisztens, valamint az aktív parkolásassziztens opcionálisan választható.

Vezetés

Elsőként egy Mercedes-Benz eCitan kipróbálására nyílt lehetőségem. Az újdonságot Szentendre szellős délelőtti forgalmában tettem próbára. A modell már a kezdetek-kezdetén jó benyomást tett halk és csendes működésével, valamint direkt és precíz kormányzásával. Az eCitan vezetőülésében ülve a sofőr rezonanciamentes, tiszta és nyugodt vezetői környezetet élvezhet. A modell olyan könnyedén kezelhető, mint egy automataváltóval szerelt társa, a váltókar D-fokozatba történő kapcsolása után a rögzítőfék automatikusan kiold és már el is lehet indulni vele. Az eCitan kanyarodáskor is megőrzi stabilitását, mindemellett még a rosszabb utakon sem hallani a karosszéria zörgését.

A modellt erőkifejtés nélkül lehet kormányozni, ami azért is jó, mert ha ilyen furgonnal jön-megy az ember egész nap akkor szinte elképzelhetetlen, hogy ne kelljen vele zsebkendőnyi területen megfordulni. Szentendrén sikerült mindezt élőben is demonstrálni, ugyanis egy olyan utcába hajtottam be, amire elfelejtették kitenni, hogy zsákutca. Olyan helyen kellett tehát vele Y-ban megfordulni, ahol egy autó is éppen egy elfér, nemhogy kettő egymás mellett. A műveletet sikerült gyorsan és stresszmentesen megoldani.

Az EQT hasonlóan könnyen kezelhető, ám ebben a modellben egy szinttel magasabb utazó komfort vár az utasokra. Rugózása lágyabb, kellemesebb, mindemellett úgy tűnik, hogy a hangszigetelése is egy kicsit erősebb. A tolatókamerája kiváló felbontással bír, ám egy icipicit torzít, éppen ezét érdemes az oldalsó visszapillantó tükrökre hagyatkozni akkor, amikor olyan környezetben végezzük a tolatást, egy vagy több ember tartózkodik a jármű hátterében.

Összegzés

Ahogyan a hagyományos, úgy az elektromos járműveknél sem mindegy, hogy milyen áron lehet őket feltölteni. A gyártó most egy akció keretében a Mercedes Me szolgáltatáson belül egy évig díjmentesen adja az eCitanhoz, eCitan Tourerhez és EQT-hoz az L-csomagot, amely kedvezőbb rögzített töltési árakat tesz lehetővé. AC-töltővel például csak 98,60 Ft/kWh áron, DC-töltésnél pedig 145 Ft/kWh áron tankolhatnak. A díjmentes időszak lejárta után pedig 5300 forintért vehető igénybe ez a csomag.

A Mercedes Me a töltésen kívül olyan szolgáltatásokat foglal magába, mint például a töltőállomások keresése és megjelenítése, az előklimatizálás, valamint a töltési programok beállítása, valamint a parkolási lehetőségek kijelzése, fizetési lehetőségekkel együtt.

A Mercedes-Benz legújabb elektromos haszonjárműveinek már ára is van. Eszerint az eCitan alapváltozata nettó 12 862 000 forintba kerül, személyszállítós változatáért, az eCitan Touerért pedig 14 115 000 forintot kell fizetni. Az EQT ennél már csak egy kicsivel drágább, ugyanis áfa nélkül 14 912 000 forintot kérnek el érte.