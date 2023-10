Frissítette középkategóriás furgoncsaládját a Mercedes

Frissített hűtőmaszkjukról és átrajzolt első lökhárítójukról ismerhetjük fel a Mercedes középkategóriás dobozos modellcsaládjának a 2024-es modellévre megújult tagjait.

Az orr kialakítása modellváltozattól és felszereltségtől függően változik. A személyautók hűtőmaszkját magasabb felszereltségi szinten motorizációtól függetlenül LED-sáv keretezi, abszolút újdonságként a V-osztály csúcskivitelének motorházfedelére a klasszikus, magasba meredő Mercedes-csillagot szerelték.

Megjelent a kínálatban a mátrix LED fényszóró, kiviteltől függően akár alapáras tételként.

Hátul szintén megújult a lámpatest és a lökhárító, a Vito modellek kivételével krómszegélyű, Mercedes-Benz feliratozású panel határolja a hátsó szélvédőt.

Új, áramvonalas kialakítású keréktárcsák jelentek meg a kínálatban, 19-től egészen 21 colos méretig; a karosszériaszínek választéka öt új árnyalattal bővült.

A beltérben vadonatúj, digitalizált vezetői környezet fogad. Új az érintőképernyő, a légbeömlők, és a kormánykerék, amely érzékeli, ha a sofőr elengedi a volánt.

Az EQV, a V-osztály, valamint a V-osztály Marco Polo közös üvegpanel alá rendezett, dupla 12,3 colos kijelzőt kap, a Vito és az eVito sofőrjének be kell érnie 10,25 colos érintőképernyővel, valamint 5,5 colos digitális monitorral kiegészített műszeregységgel.

A technológiai opciók sorában vezeték nélküli telefontöltő, kulcs nélküli nyitás és indítás, fűthető kormánykerék, valamint tompított utastéri világítás szerepel – utóbbi az éjszakai utazást teszi utas- és sofőrbaráttá. A személyszállító kivitelek 64 színű hangulatvilágítást kaptak, a V-osztály és az EQV immár alapáron ad kétoldali tolóajtót. A Vito kombi, illetve két üléssoros kiviteleihez most először kérhető motoros hátfalemelő; szintén újdonság az áruszállítókhoz kérhető elektromos rögzítőfék (hajtáslánctól és felszereltségtől függően.)

A Mercedes-Benz MBUX infotainment rendszere is továbbfejlődött, illetve most először felár nélküli elérhető a Vito és eVito modellekhez. A személyautó kiviteleken extra szolgáltatásokat is kínál a rendszer, a zenei streamingtől a klímaberendezés, az ülésfűtés és a hangulatvilágítás összehangolt, programozott vezérlését kínáló Energizing komfortfunkción át a kiterjesztett valóságú navigációig.

Az új MBUX generáció kibővített menüstruktúrával, az elektromos modellek esetében BEV-specifikus megjelenítésekkel, hangvezérléssel, parkolástámogató funkciókkal és egy sor további újdonsággal örvendeztet. Akár hét különböző személyes profil hozható létre, amit a felhasználók szinkronizálhatnak online fiókjukkal; az utóbbi azonnali eléréséhez egy QR kód jeleníthető meg a kijelzőn.

Ezzel nincs vége a digitális szolgáltatásoknak: hangvezérlés, valós idejű forgalom-információ, V2X kommunikáció a környező infrastruktúrával adja az alapot. A jövőben egyébként lépésenként bővíti digitális ajánlatát a Mercedes, portfoliójában és tudásában egyaránt fejlődni fognak a szolgáltatások.

Az elektromos hajtásláncú modellek (EQV, eVito) navigációs rendszerét integrálták az energia-szabályozással, így az útvonal tervezése során az energiafelhasználást, illetve a töltési szükségleteket is figyelembe tudja venni az online adatbázisból dolgozó navigációs rendszer.

A vezetőtámogató funkciók nagyobb tudásúak lettek, potenciális balesetek szélesebb körét tudja megakadályozni a rendszer. A már említett, oldalanként 84 LED-et alkalmazó mátrix LED fényszóró most először elérhető, van tolatást, sőt utánfutó-csatlakoztatást segítő funkció, panoráma kamerakép és egy sor további környezetfigyelő rendszer.

A ráncfelvarrás kapcsán a hajtásláncokról egyáltalán nem tesz említést a Mercedes, így feltételezzük, hogy azok változatlan formában érhetők el a jövőben. A Vito és az eVito eddigi paramétereit itt találod meg, a 2019-ben megújult V-osztályról itt olvashatsz, az EQV-val szerzett tapasztalatainkat itt osztottuk meg veletek, itt pedig a Marco Polo modellcsalád V-osztályos tagjáról is találsz információt.

A Mercedes-Benz megújult középkategóriás furgoncsaládjáról ide kattintva nézhetsz meg gyári videókat.