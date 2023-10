A holland márkával kapcsolatban manapság már inkább a teherautók juthatnak eszünkbe, pedig régen még az Ikarus 415-ösökbe is kerültek DAF-motorok. A vállalat úgy tűnik, hogy ismét hangsúlyosabban kíván jelen lenni ezen a piacon, mert az idei Busworldon is képviseltette magát.

A cég a legújabb fejlesztésű Paccar MX-11-es, valamint az MX-13-as motorcsaládot ajánlja a buszokhoz. Ezeket a 299 és 449 lóerő közötti, valamint 428 és 530 lóerő közötti erőforrásokat alapvetően az XD, az XF és XG, továbbá az XG+ típusú modellekben használják. A DAF az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón kiemelte, hogy ők úgy látják, hogy ebben az évtizedben még mindig a tiszta belső égésű motorok lesznek dominánsak a távolsági buszoknál, leginkább azoknál, amelyek komoly igénybevételnek vannak kitéve.

Ezek az erőforrások új befecskendezésekkel, új hengerfejekkel és motorblokokkal készülnek, de a dugattyúk és a hengerperselyek kialakítását is optimalizálták. Üzemeltetői szempontból az egyik legfontosabb előnyük, hogy már alacsony fordulatszám (900 ford/perc) is nagy, 150 Nm nyomaték érhető el, mindemellett nagy szervizintervallumnál rendelkeznek, mivel évente csak egyszer szorulnak karbantartásra.

A DAF ugyanakkor egy elektromos buszalváz fejlesztésén is dolgozik. A turistabuszokhoz fejlesztendő variáns még meglehetősen korai prototípusnak tekinthető és még jelenleg is fejlesztés alatt áll. Alapvetően az XB Electric városi áruterítő platformján alapul. Ennek megfelelően 17,5 colos kerekekkel, lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátorokkal rendelkezik. Maximális kapacitású akkumulátorcsomag (282 kWh) telepítése esetén az XB akár 350 kilométert is meg tud tenni.

Fontos megjegyezni, hogy nem számít ördögtől való dolognak teherautó alvázra buszt építeni, 2018-ban az ukrán Etalon kísérletezett valami hasonlóval. A DAF XB elektromos busz alváz elsősorban tehát a kisebb kapacitású buszokat építő karosszálók számára jelenthet alternatívát a jövőben.