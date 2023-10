Elektromos pickupot hoz Európába az Isuzu

Az Isuzu október elején bemutatta teljes körűen átdolgozott D-Max pickupot. Hamarosan ennek a részleteiről is szólunk, ám előbb jöjjön a lényeg: a premier során a vállalat első számú embere, Minami Sinszuke elnök úr elárulta, hogy az Isuzu rövidesen akkumulátoros elektromos pickupot mutat be, először Európában, majd onnan a világ többi piacán is.

Erről egyelőre nincs több információnk, még azt sem lehet tudni, hogy erre mikor kerül sor. Tekintve azonban, hogy a jelenlegi, harmadik generációs D-Max 2019-ben debütált, és most esik át első jelentős ráncfelvarrásán, gyanítjuk, hogy a BEV teherjármű bevezetésével nem fogják megvárni a következő generáció érkezését, ami valamikor 2027 táján válik aktuálissá.

Akárhogy is, térjünk most vissza a D-Max ráncfelvarrására.

Optikailag elöl és hátul egyaránt sportosabbra vették a platós fazonját. A motorházfedélen domborítás hivatott jelentős teljesítményt sugallni. A nappali fény beköltözött a fényszóró felső szegélyébe, és három keskeny karakterfény is megjelent. Hátul három, egymás alá simuló ív rajzolja ki a lámpatestet; ugyanezzel az idommal találkozhatunk egyébként az utastérben, a szellőzőrostélyok szegélyénél. Az első lökhárító két oldalán légfüggönyt alakítottak ki, a hátfal peremén nagyobbra húzott idom szolgál a légáramlatok elsimítására.

A belső térben új rajzolatú középkonzolt és kijelzőt kapunk, a kezelhetőséget fizikai kezelőszervek sora javítja. Az Isuzu is rájött, hogy a vevőknek bejönnek a tradicionális japán kézműves részletek, ezért redőzött miura mintázatú kárpitozást alkalmaztak az üléseken, a műszerfalon és az ajtópaneleken. A vegyes műszeregységben immár 7 colos a digitális betét.

Új generációs sztereó videokamera figyeli a D-Max előtti utat, forgalmat és akadályokat, megelőzve az ütközést. Hátul radar szolgál ugyanerre a célra. A vezetést adaptív tempomat segíti.

A lényeg persze az összkerékhajtás, amelyet továbbfejlesztettek. A kipörgésgátló szélesebb észlelési tartományában lép működésbe a hátsó differenciálzár, aminek köszönhetően levegőbe emelt kerékkel is tovább tud haladni az autó. Újdonság a kemény terep leküzdésére szolgáló üzemmód, amely a fékek és a hajtáslánc vezérlésébe beavatkozva gondoskodik a stabil haladásról, így a vezetőnek csak a gázt kell nyomnia.