A brazil gyártó neve valószínűleg kevéssé cseng ismerősen idehaza. Ez nem meglepő, igazából elenyésző a Marcopolo gyártmányú buszok száma Magyarországon. A több mint 70 éve létező cég minden bizonnyal szeretne ismét reflektorfénybe kerülni, mivel Brüsszelben egy olyan autóbuszt mutatott be, amelynek láttán valószínűleg sokaknak leesik az álla.

A Marcopolo Paradiso GB 1800DD grandiózus jelenség, hiszen 14 méter hosszú, 2,6 méter széles és 4,1 méter magas. Már a tengelytávja is akkora – egészen pontosan 7,71 méter – amelyből már egy midibusz is kijönne. Ha az ember le akarja fotózni oldalról, akkor egészen messze kell tőle sétálni, hogy egyáltalán ráférjen a képre. Ráadásul van még nagyobb is belőle, mert létezik egy négytengelyes, 15 méter hosszú variánsa is a gyártó honlapján elérhető prospektus szerint.

Formaterve dinamikus és egyedi. Könnyű azonosítani és teljes mértékben illeszkedik ahhoz az exkluzív utazási élményhez, amit ez az autóbusz nyújtani tud. Az ajtót viszont nem könnyű megtalálni, ha éppen csukva van, pedig kettő is van belőle. Igaz, az elsőhöz felesleges menni utasként, mert az lényegében csak a két sofőrnek van fenntartva. A karosszéria középső részén található második ajtó a nyerő, ha valaki fel akar szállni. Az ajtótól balra van a busz egyetlen emeletre vezető lépcsője, jobbra pedig egy fotelekkel kialakított rész található. Egészen pontosan hat darab masszázs fotel kapott helyet az alsó szinten, amelyeket 1+2-es üléselrendezésben építettek be.

Nem kevés ez egy ekkora emeletes buszhoz képest? Dehogynem, de az alsó szinten rengeteg minden más is van még. A sofőröknek már eleve egy ajtóval elszeparált fülkéje van, ahová még egy alvóhely is jutott. Ezt közvetlenül a vezetőülés mögé, a bal oldali kerék fölé építették. Saját levegőbefúvással és olvasólámpával is rendelkezik, tehát elviekben minden adott ahhoz, hogy egy kényelmesen lehessen benne pihenni egy hosszabb út alatt. A fotelek mellett két darab WC is található a lenti részen, ami ugyancsak szokatlan megoldás, mert általában egyet szoktak az ilyen buszokba beépíteni. Így viszont elkerülhető, hogy az ember akkor várakozzon, amikor már nagyon hívja a természet. A vizesblokkok mellett egy forró ital készítő készülék, valamint egy minihűtő is megtalálható.

A felső szintre kényelmes lépcső vezet fel, amely kellőképpen el van látva kapaszkodókkal. Az emelet középső részen ugyancsak egy tágasabb teret alakítottak ki, gondolva arra az esetre, ha találkozna egymással a lefelé és a felfelé menő utasforgalom. A fenti részen ugyanúgy extra kényelmes fotelek vannak beépítve: ezekből a kihajtható lábtámasszal ellátott kényelmes ülőalkalmatosságokból 29 darabot építettek be. Gondolva az introvertált utasokra, a busz bal oldalán csak szimpla ülések vannak, így aki szeretne magányosan utazni, az is könnyedén megteheti.

Gyors fejszámolással kiderül, hogy ezen a grandiózus autóbuszon mindössze 35 darab ülés, jobban mondva fotel található. Ezek azontúl, hogy extra kényelmesek, pohártartóval, illetve étkező asztalkával is el vannak látva. Plusz a legtöbb ülés hátuljában tabletek vannak beépítve, így az utasok akár filmeket is nézhetnek menet közben. Az emeleti részen, az első sorban ülőkről sem feledkeztek meg, mivel ott a tableteket a kapaszkodóra erősítették, hogy ne csak a tájban gyönyörködhessenek az itt helyet foglalók.

A Marcopolo emeletes busza a Scania K500 B6x2*4NI alvázára épül és hajtásáról Euro VI-os károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő, 13 literes, 500 dízelmotor gondoskodik. Hogy mennyire sikerül meghódítania a brazil gyártónak az európai üzemeltetők szívét, az egyelőre még kérdéses, az viszont kétségtelen, hogy ezzel a busszal biztosan feltették magukat a luxusbuszokat gyártó cégek térképére.