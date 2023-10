A Budapesti Közlekedési Központ autóbuszos alvállalkozójaként dolgozó, több budapesti járatot is üzemeltető ArrivaBus az elmúlt egy évben számos sikeres és eredményes programot hirdetett, a toborzó kampányoknak köszönhetően az általános sofőrhiányt átmenetileg sikerült áthidalni. A hazájukban és más országokban korábban már nagy tapasztalatot szerzett buszvezetők mellett továbbra is intenzíven toborozzák a hazai munkavállalókat is.

Az Arriva szerint a Fülöp-szigeteki járművezetők több más országban bizonyítottak már, a jelentkezők szigorú kiválasztási folyamaton mentek keresztül. A hamarosan érkező sofőrök a járművezetői szakmában tapasztalható magas átlagéletkor csökkentését és a szolgáltatás folytonosságának fenntartását is segíteni tudják, a jelenlegi járművezetői állomány kevesebb mint öt százalékát fogják kitenni.

A húsz Fülöp-szigeteki sofőr várhatóan október végén érkezik Magyarországra, és kezdi meg a képzést, hogy 2024 januárjában felkészülten állhassanak munkába. A kiválasztott vonalakon angol nyelven beszélő diszpécserek támogatása mellett teljesítenek majd szolgálatot.