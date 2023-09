A Busesforsale.com weboldalra került fel nemrég egy 1968-as gyártású, utolsó csavarig T1-es Samba, amely csak külsőleg emlékeztet a gyári állapotára. Bár az utasteret illetően is törekedtek a korabeli megjelenés fenntartására, ennek ellenére hozzányúltak egy kicsit. Ám a módosítás aligha lesz az új tulajdonos terhére, feltéve, ha társaságkedvelő ember lesz.

A bájos, mentazöld-törtfehér színvilágot felvonultató belsőt ugyanis úgy építették át, hogy az sokkal inkább emlékeztet egy nappali méretes kanapéjára, mintsem egy jármű belső terére. Az elérhető négy ülőhelyből kettő a kifelé nyíló ajtók fele néz, kettő pedig a menetiránnyal megegyező irányba. A műbőr ülőalkalmatosság úszik a természetes fényben ami a tetőablakoknak, valamint az oldalsó ablakok feletti ablaksornak köszönhető. Persze, néha szükség van egy kis intimitásra is, ilyenkor az oldalfüggönyök segítségével lehet besötétíteni a Bulliban.

Az átalakítás során ugyanis egy kihajtható kétszemélyes ágyat is beépítettek. Ez kifejezetten jól jön akkor, ha az ember lecsúszik valamilyen népszerű, turisták által is nagyon kedvelt helyen az elérhető szabad hotelszobákról. Bár minikonyha nincs ebben a buszban, ennek ellenére kapott egy kis modern technikát is, mivel internet kapcsolat elérhető benne, illetve az utasteret a vezetőtértől elválasztó falra egy síkképcsöves televíziót is beépítettek.

A jármű építői természetesen érintetlenül hagyták az eredeti motort, valamint a négyfokozatú manuális váltót. Így a jármű új tulajdonosa ugyanazzal az erőforrással használhatja, amellyel eredetileg legördült a gyártósorról. A kissé megbolondított Samba átalakításért 76 900 dollárt, vagyis átszámítva több mint 28 millió forintot kérnek el. Német oldalakon már harmad ennyiért is lehet találni ilyen Bullit, de tény, hogy azok az eredeti állapotnak teljesen megfelelően kerülte felújításra, legyen szó nemcsak a külső, hanem a belsőről is.