A 90-es években, valamint az évezred elején teherautós körökben méltán nagy ünnepélynek számítottak a Truck Trial versenyek. Hogy milyen volt a hangulat, azt talán a Budapesti Nap című folyóirat egykor cikkének sorai tudják visszaadni igazán. “A monumentális gépek sáros, sziklás, meredek dombokon és völgyeken kelnek át lassú, kimért precizitással. A többtonnás acélcsodák képesek átkelni mély vizes árkokon, meredek szurdokokon, falakon, ingoványos dagonyákon”- volt olvasható egy 2003-as beharangozóban.

A Truck Trial szerelmesei ezután évekre versenyek nélkül maradtak, de 2006-ban megkísérelték feltámasztani a magyarországi rendezvényt. A Truck Trial más országokban nem szűnt meg, Németországban például azóta is rendszeresen megszervezték. 2023 ismét a visszatérés éve lesz, ugyanis az Angyalszív Autós Sport Club, a Pászli 4×4, és az Eurotrade Kft., mint a Tatra teherautók magyarországi importőre, úgy döntött, felélesztik poraiból azt a bizonyos Phoenix-et.

A történelmi jelentőségű versenyre az osztrák-magyar határhoz közel fekvő Vámoscsaládon kerül sor szeptember 29. és október 1. között. Hosszú szünet után tehát újra düböröghetnek a vasak, a több tízezer köbcenti, a végtelen lóerő és a nyomaték. A szervezők szerint aki kilátogat, az mindenre számíthat, ami “nem normális”, vagyis versenykamionok, csővázas szörnyek és átépített terepjárók fogják felszántani a vámoscsaládi dombokat.

A látogatók mindemellett egy méretes Praga V3S Trialt is kipróbálhatnak, persze csak utasként. Bár a szervezők klasszikus családi programokkal is készülnek, egy dolog biztos, a csavarodó kardánok, a rendellenes pozíciókban mászó, csúszó, néha boruló teherautók látványát senki sem fogja elfelejteni. Hogy hogyan is néz ki egy ilyen verseny, arra az alábbi videó jó szemléltető eszköznek bizonyulhat. Több infó a versenyről a rendezvény hivatalos Facebook-oldalán olvasható. Mi csak annyit javasolnánk, hogy, ha lehet, legyen Kamaz úsztatás is.