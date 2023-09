Hatalmas meglepetést rejt ennek a furgonnak a teteje

Amikor azt gondolnánk, már nincs mit kitalálni a tetősátrak műfajában, jön a Hymer-csoport alá tartozó Bürstner, és csavar egy nagyot a témán.

A felfújható sátorváz önmagában nem jelent nagy szenzációt, az viszont igen, hogy a kétszemélyes alvófülkét a Renault Kangoo módosított tetőlemezébe integrálták. Így alig magasabb az autó, mint szériakivitelében (pontos méretek sajnos egyelőre nem állnak rendelkezésre), nem ordít róla, hogy kempingezni megyünk, sokkal kisebb mértékben nő a légellenállás és a szélzaj, beférünk a mélygarázsokba, és lopásvédelem szempontjából is jobb a megoldás.

Cserébe viszont a sátrat nem tudjuk kicserélni, másik autóra szerelni, vagy bármilyen módon módosítani a csomagot – de ez nem is baj, a Habiton egyelőre csak koncepció, és majd a piac eldönti, hogy egyszerűen csak vállon veregeti a fejlesztőket kreativitásuk miatt, vagy vásárlói érdeklődés is mutatkozik a letisztult, elegáns megoldás iránt.

Ha a beépített, felfújható sátor ötletét el is veti a piac, a raktérajtóban elhelyezett konyha- és tárolómodul olyasvalami, aminek sokan örülnének. Szabadon válogathatjuk össze a nekünk kellő elemeket, a gázrezsótól a mosogatón át a hűtőszekrényig, a dobogok tetejére pedig felfújható matracot is fektethetünk. A csomaghoz hátsó előtérsátor is tartozik, így komplett alaptábort építhetünk ki a Kangoo-ból.

A Bürstner egyébként klasszikus felnyitható tetős kivitelben is kínál kempingbusz-átépítést. Az alábbi képeken látható, szintén most bemutatott Copa például a Kanggo-nál egy számmal nagyobb, frissen bemutatott Ford Tourneo Custom alapjaira épül.