A vadonatúj, még álcával közlekedő MultiClass LE-t kifejezetten kemény nyúzótesztnek vetették alá. Nem véletlenül, hiszen a minőség, a megbízhatóság és a hosszú élettartam nagyon kritériumok közé tartozik a távolsági és az intercity buszok szegmensében. Mielőtt azonban egy új típusváltozatot forgalmazni kezdenének a buszgyártók, így a Setra is leteszteli, hogy minden minőségi elvárásnak megfelel-e az autóbusz.

A tesztelések során az egyik legkeményebb próbatétel a buszok számára az, amikor rendkívül mostoha, kifejezetten rossz utakon kell közlekedniük. A MultiClass LE-t ezen a téren a Daimler Truck Fejlesztési és Tesztközpontjának pályáján (EVZ) tették próbára, a Karlsruhe mellett fekvő Wörth-ben található. Ez tesztpálya többféle – macskaköves, bordázott és kátyús – útfelszínt is képvisel. Sőt, akad köztük egy olyan is, amely 70 mm magas hosszanti akadályokkal rendelkezik. Utóbbin maximum 10 km/órás sebességgel lehet haladni.

Az egymillió kilométeres futásteljesítmény összegyűjtése során nemcsak tesztpályán, hanem közutakon is kipróbálják az autóbuszokat. 1 kilométernyi tesztpályás tesztre 100 kilométernyi próbafutás jut. Vagyis a tesztpálya ténylegesen kisebb szerepet tölt be, mint azt elsőre gondolnánk, de jelentősége így is nagy.

A próbapályán ugyanis gyakran terhelten, illetve terheletlenül is kipróbálják az autóbuszokat. Az utasokat ilyenkor vízzel töltött műanyag hordók helyettesítik, akiknek azonos súlya van a felnőtt emberekével. A tesztsofőrök viszont valódiak, akik óránként váltják egymást, mivel kissé megterhelő hosszú időn keresztül mindig ugyanazon a pályán menni.

A futóművek kipróbálása persze csak egy szelete az egész tortának. A Daimler Buses szerint szükség van arra is, hogy megtapasztalják a busz viselkedését manőverezés, hirtelen sávváltás, illetve vészfékezés közben. Utóbbit többféle sebességnél kipróbálják. A Setra MultiClass S518 LE még egyáltalán nem áll készen a sorozatgyártásra, hiszen éppen az egymillió kilométeres futásteljesítmény összegyűjtésén dolgozik. Az új háromtengelyes, XXL-méretű busz éppen ezért álcát kapott. Ki tudja, az is lehet, hogy hamarosan álca nélkül is megcsodálhatjuk majd a Setra újdonságát?

Mi történik egy busszal, ha teljesítette az előírt futásteljesítményt? Nos, visszaviszik a tesztközpontba és megvizsgálják, hogyan bírták a különböző komponensek a kiképzést. Sőt, ennek során az üzemanyagtartályt és a motort is kiszerelik.