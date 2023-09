Kivonul Európából a legdögösebb pick-up

A Jeep ezerrel igyekszik villamosítani palettáját – tele van hibridekkel, itt a tisztán elektromos Avenger, két éven belül további három akkumulátoros elektromos modell érkezik a kínálatba, az évtized végétől pedig egyáltalán nem szerelnek belső égésű motort semmilyen Jeep modellbe.

Miközben a Wrangler kapható plug-in hibrid hajtáslánccal, közvetlen rokona, a 2021-ben bevezetett, platós Gladiator nem: Észak-Amerikában benzin- és dízelmotorokkal forgalmazták, Európában viszont csak az utóbbival. Így a 3.0 V6-os gázolajas beszüntetésével otthon marad alternatívája a vásárlóknak, minálunk viszont nem.

A dízelt mindkét piacon méltón elbúcsúztatja a Jeep: a FarOut modellváltozat prémiumopciókkal érkezik. A gazdag kényelmi és praktikus felszereltség mellett fémhatású plakettek hirdetik a modellszéria jelentőségét. Két különlegesen célszerű opciós csomag pedig arra emlékezteti a vevőket, hogy mégiscsak jó dolog volt egy Gladiator.

Ez egyik egy 230 V-os fedélzeti konnektort és 400 W-os invertert tartalmazó szállító csomag (szállító, mivel a valóban fontos elektromos rendszerek mellett a hátsó ülés alatti tárolórekeszt is kapunk vele – logikus), a másik pedig a vászontető opciója, amit ráadásul a szintén leszerelhető, három részből álló keménytető mellé kapunk meg, így többféleképpen is kabriósíthatjuk a pick-upot.

A búcsú apropóján a régóta alkalmazott dízelmotorról is ejtsünk néhány szót: a 2987 cm3 lökettérfogatú erőforrás legnagyobb teljesítménye 194 kW, azaz 264 lóerő, maximális nyomatéka kiemelkedő 600 Nm. A motorhoz nyolcfokozatú, automata váltó kapcsolódik, továbbá felező is van, amit ráadásul menet közben is lehet kapcsolni.