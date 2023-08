A francia-brit nemzetiségű Amélise Burr már másfél éve egy Transitban lakik, amivel kisebb-nagyobb megszakításokkal Európát járja. A fiatal, 22 éves lányt már több mint 400 ezer felhasználó követi YouTube-on. Nem csoda, hogy nagy rajongótáborra tett szerint, hiszen utazásait és kalandjait mindig egy-egy újabb videóban gyűjti össze. Így volt ez legutóbbi videójánál is, ami a szokásosnál drámaibbra sikeredett. Amie ugyanis úgy döntött, hogy egy nagyobb megállás idejére kormányzárat tesz Glóriára, vagyis a saját kezűleg lakóautóvá alakított Transitjára.

“Minden jól ment, jó kedvem volt, énekeltem, táncoltam és vezettem. Majd szükségét éreztem, hogy szünetet vegyek ki. Természetesen kávészünetet. És aztán csináltam valami baromságot” – árulta el Amélise Burr. Nos, ez a butaság nem más volt, mint az, hogy elhagyta a kormányzár kulcsait. A pótkulcs pedig már eleve nem volt meg. Amie tehát azzal találta szembe magát, hogy nem tud a pihenő után elindulni, mert kormányzár van a saját furgonjának kormányán.

A fiatal lánynak tehát ki kellett gugliznia valakit, aki le tudja szedni az egyébként alig hatezer forintba kerülő kormányzárat a jobbkormányos Transitjáról. Nos, a segítség egy óra múlva meg is érkezett és egy “hombre” (jelentése: ember) a diszkrét “Hola” után flexszel, illetve elektromos csavarhúzóval neki is esett a sárga szerkezetnek. A művelet 190 euróba, vagyis átszámítva több mint 70 ezer forintba került. Ráadásul az eltávolítás során megsérült a kormány, az üléshuzat pedig szimplán megégett a flexszelés miatt. Ha hozzávesszük az ebből fakadó kárt is, akkor több százezer forintos összegbe kerülhet Amie-nek az egész történet.

Ha mindez Magyarországon fordult volna elő vele, akkor jó időbe telt volna találni valakit. Ilyen szolgáltatást ugyanis nem nagyon ajánlanak az interneten. A gyári kormányzárat viszont már 25 ezer forintért hatástalanítani tudják egyes szolgáltatók, ha adott esetben pontosan ezzel támadna probléma.