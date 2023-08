Van egy történet, ami 90 évvel ezelőtt kezdődött el és még most is tart. Az ilyen történetekből nincs sok, legalább is a személyszállítási ágazatban, hiszen az elmúlt 100 év meglehetősen mozgalmas volt Európa számára. A két világháború közötti időszakban, 1933-ban azonban egy házaspár úgy döntött Alsó-Szászországban, hogy megalapítja saját vállalkozását.

Josef és Josefa Richter cége még mindig létezik és jelenleg már a negyedik generáció irányítja. A vállalat 25 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy esélyt ad a Setra márkájú autóbuszoknak és jelenleg kilence darab turista, illetve intercity kivitelű busz alkotja a flottájukat.

A legújabb példány is éppen egy Setra lett. Az autóbuszt a családi vállalkozás 90. évfordulójára szerezték be. A S 515 HD immáron a legújabb, faceliftes ComfortClass családból származik és várhatóan tanulmányi kirándulások és körutazások lebonyolítására fogják használni. A 45 férőhelyes turistabusz meglehetősen gazdag felszereltséggel rendelkezik, hiszen többek között légkondicionálóval, fedélzeti multimédia rendszerrel, síkképcsöves televízióval, valamint WC-vel is fel van szerelve.

A gépjárművezetőt olyan fejlesztések segítik a munkájában, mint a 360 fokos kamerarendszer, valamint például az 5 generációs aktív vészfékrendszer (Active Brake Assist), amely képes állóra fékezni az autóbuszt 50 km/órás sebességéig abban az esetben álló, vagy mozgó akadályt észlel a jármű előtt.

A vadonatúj Setra hajtásáról a már jól bevált soros elrendezésű, hathengeres OM 470 típusú dízelmotor gondoskodik, amely 428 lóerős teljesítmény leadására képes. Az erőforráshoz teljesen automatizált GO 250-8 típusú, nyolcfokozatú manuális váltó csatlakozik.