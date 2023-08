Egyre jobban nő a kamion fanok száma Kínában, így egyre élénkebb érdeklődés mutatkozik a különféle kamionos fesztiválokra a részükről – olvasható a Scania közleményében. Mindezt jól mutatja annak a két kínai férfinek az esete is, akik ellátogattak a hollandiai TruckStar fesztiválra. Liu Weitao és Guo Longxian azonban nem akármilyen módon tette meg a Shanghaj és Assen között lévő távolságot a rendezvény kedvéért.

„Mi azért akartunk részt venni a fesztiválon, hogy személyesen is megnézhessük és, hogy tanulhassunk belőle. Rengetegen látogattak el erre a rendezvényre és nagyon jó hangulatban telt. Szeretnénk a tapasztalatainkat odahaza, Kínában is hasznosítani ezen a téren” – jegyezte meg Liu, aki már túl van az első kínai kamionfesztivál megszervezésén.

Kínában a kamion az áruszállítás legolcsóbb formáját jelenti. De az utóbbi időben egyre komolyabb kamionos kultúra kezd kialakulni az ázsiai országban, amelyből a Scania is kiveszi a részét. A hivatásos gépjárművezetők számára egyre fontosabb arrafelé, hogy olyan nyerges vontatókat és teherautókat vezessenek, amelyek reprezentatív megjelenéssel és gazdag felszereltséggel rendelkeznek. Egyre többen vélik továbbá úgy, hogy ez nemcsak egy munka, hanem életforma, éppen ezért a nyerges vontatónak kényelmesnek és komfortosnak kell lennie.

A Shanghai Haizhou Transportation Company tulajdonosai komolyan veszik ezt a szakmát éppen ezért a fesztiválra a saját nyerges vontatójukat, egy Scania 650 S-t is elvitték. Sőt, igazából ezzel tették meg a nagyjából 13 ezer kilométeres távolságot. Az őrült ötlet megvalósítása nem kevés időbe telt, ugyanis legalább két hétig tartott mire Ázsiából Európába értek. Ez idő alatt a fülkében töltötték a pihenőket és az éjszakákat is. Látogatásuk nemcsak ezért volt különleges, hanem azért is, mert ez volt az első alkalom, amikor kínai rendszámú nyerges vontató tűnt fel a hollandiai fesztiválon.

A két kínai vendég Svédországba is ellátogatott, hogy saját szemükkel győződjenek meg arról, hogyan készülnek az egyedi nyergesek a Svempa műhelyben. Sven-Erik Bergendahl meglátogatása már csak azért is lehetett nagy élmény számukra, mert 2011-ben éppen a Svempa 999-es kabrió nyerges vontató lopta el a show-t a Shanghaji Autókiállításon.