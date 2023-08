A megfelelő biztonságot és kényelmet nyújtó kamionparkolókból jelentős hiány van Európában. Éppen ezért jó hír lehet, hogy a kontinens egyik legnagyobb logisztikai cége együttműködési megállapodást kötött a Roatel vállalattal, amely úgynevezett mikrohoteleket kínál a kamionsofőrök számára. A cég 45 lábas TEU-konténerekből készít komfortos pihenőhelyeket a hivatásos gépjárművezetőknek a kötelező pihenő idő eltöltésére.

Az ily módon kialakított konténerekben négy darab, 7,5 négyzetméteres szobák találhatók, amelyek teljes mértékben légkondicionáltak, mindemellett zuhanyzó, mosdó és WC is megtalálható ezekben a mini “hotelszobákban”. A felszereltségre igazán nem lehet panasz, ugyanis még hajszárítóval, síkképcsöves tévével is fel vannak szerelve. Ezek a Roatel hotelek a nagyobb kamionparkolók mellett állnak majd rendelkezésre, ha valaki rájuk keres az interneten, akkor a Booking.com szerint többek között a németországi A9-es autópálya mellett akár interneten keresztül is foglalhat magának ilyen hotelszobát, ha éppen Schkeuditz környékén van dolga.

A DB Schenker megállapodása annyival lesz előnyösebb gépjárművezetők számára, hogy valamivel olcsóbban foglalhatnak itt majd szállást, mint egyébként az egyéni “szállóvendégek”. Ez a fajta értékesítési modell az USÁ-ban réges-rég óta működik a kamionparkolóknál lévő hotelekben, de Európában még csak most kezd elterjedni.

A Roatel minihotelek leginkább a 45 órás pihenőidő eltöltésére lesznek alkalmasak, bár tény és való, hogy ételkészítési lehetőséggel nem rendelkeznek. Méretüket tekintve pedig nem sokkal nagyobbak, mint mondjuk egy távolsági nyerges vontató fülkéje. Felmerül tehát a kérdés, hogy mennyi értelme van olyan helyekre “száműzni” a hivatásos gépjárműsofőröket, amelyek nem kínálnak nagyobb életteret a nyergesek kabinjainál.