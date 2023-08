A Porsche Hungaria budaörsi Innovációs és Tréning Centrumában (ITC) sikeresnek bizonyult egy 18 méter hosszú e-busz töltése. A dolog érdekessége az, hogy a művelethez egy Moon Power Charger 150DC típusú töltőt használtak, amely nemcsak autóbuszok, hanem teherautók töltésére is alkalmas.

A tesztesemény a HUMDA megbízásából folytatott Zöld Busz Program Demonstrációs Mintaprojektjén belül valósult meg, melynek során az ArrivaBus Kft. és az MAN munkatársai már kísérleti jelleggel üzembe is állítottak Budapesten egy tisztán elektromos csuklós buszt, mely augusztus 1-től 11-ig a BKK 8E vonalán szállította az utasokat. Azonban a forgalomban történő teszt mellett fontos volt, hogy az autóbusz áramfelvevő képességét is próbára tegyék, ezen a ponton kapcsolódott be a Moon töltési partnerként a projektbe.

A 10 perces próbatöltés után az egység 20,55 kWh-nyi elektromos áramot adott le az MAN Lion’s City 18E típusú csuklós busznak. Ez azt jelenti, hogy akár 3-4 óra alatt teljes mértékben feltölthető a jármű energiatároló egysége. A teszt során az új töltő megfelelően teljesített, mivel a töltési hatékonyság buszok esetében is ugyanolyan magasfokú volt, mint a személyautóknál. A Moon portfóliójában 400 kW-os DC-töltő is megtalálható, melynek használatával még tovább csökkenhet a buszok töltési ideje.

A szóban forgó autóbusztípus esetében a villanymotorok a 640 kWh összkapacitású nikkel-mangán-kobalt (NMC) akkumulátorcsomagról nyerik a működéshez szükséges energiát és egy feltöltéssel akár 350 kilométert is meg tud tenni az autóbusz a gyári adatok szerint. Az MAN ennél a típusnál, külön akkumulátorhőmérséklet-felügyeleti rendszert (BMS) alkalmaz, amely minden évszakban megfelelő rendelkezésre állást biztosít.