A Peterbilt bejelentette, hogy az 589-es modell immáron rendelhető és sorozatgyártása 2024 januárjában kezdődik. A legendás amerikai gyártó nem kisebbre vállalkozott az újdonság személyében, minthogy egyesítse a korábbi évtizedek csőrös építési stílusát a legkorszerűbb technológiákkal.

Az újdonság megjelenésével az 589-es nyugdíjba vonul. A jellegzetes „amcsicsőrös” stílusnak azonban nem kell búcsút mondani, hiszen a hűtőmaszk mellett a küszöb, a kipufogócső, a lökhárító, de még az elülső lámpabúra is full króm fényezést kapott. A gyár tájékoztatása szerint a modell nappali, vagy hálófülkével egyaránt elérhető lesz 111, 147, 182 és 203 centiméter hosszú változatban. Érdekesség, hogy a szériagyártás során az első 589 darab egyedi azonosító kap, amelyet az utasüléssel szemben, a műszerfalon helyeznek el kis táblácska formájában a gyáriak.

Ha valaki szeretné, akkor speciális, a korai időkre hajazó optikai csomaggal is megrendelheti a legújabb Peterbilt csőrőst. Ez magában foglalja a Peterbilt eredeti, 1939-es logóváltozatának feltüntetését a motorháztetőn, továbbá a polírozott sárvédőket is. A Peterbilt 589-es forgalmazása nemcsak az USÁ-ban, hanem a Canadában is elstartolt. Sorozatgyártása pedig a Texas államban található Dentonban fog zajlani. A Peterbilt 389-es gyártása még 2006-ban kezdődött, vagyis a kamiongyártó 18 évet adott neki, ami egyáltalán nem szokatlan a Peterbilt gyakorlatában.

Érdekesség, hogy korábban a Peterbilt a Super Truck 2 néven meglehetősen előremutató, futurisztikus nyergest is bemutatott már, de a cég továbbra is marad inkább a klasszikus formánál.